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Giresun'da etkili olan kar yağışı fındık üreticilerini sevindirdi

Giresun Ziraat Odaları (GZO) Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdullah Şahin, kentin yüksek kesimlerinde dün geceden itibaren etkili olan karın fındık üreticilerini sevindirdiğini söyledi.

02 Şubat 2023 Perşembe 14:09
Giresun'da etkili olan kar yağışı fındık üreticilerini sevindirdi

Şahin, AA muhabirine, çiftçilerin uzun süredir beklediği karın sahilden 400 metre ve üzerindeki bölgelerde etkili olduğunu belirtti.
Fındığın kış döneminde belli bir süre soğuğa ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:
"Aralık ve ocak aylarında hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle fındık bitkisinde doğum süreci hızlanmıştı. Bölge çiftçimiz uzun süredir kar yağışını bekliyordu. Nihayet dün geceden itibaren de orta ve yüksek kesimlerde yağış başladı. Çiftçimizin yüzünü güldürdü. Zamanında yağan kar fındık için faydalıdır. Şimdi ise karın sahile inmesini bekliyoruz."
Şahin, GZO olarak çiftçilere ürünlerini tarım sigortası ile güvence altına almaları çağrısında bulunduklarını da ifade etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
GiresunKarKışFındık
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