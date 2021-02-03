Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 16
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1521
ALTIN
422.460
DOLAR
7.1502
STERLİN
9.7691
EURO
8.6066
İstinye Üniversitesi 48 akademik personel alıyor
İstinye Üniversitesi 48 akademik...
Ordu-Giresun Havalimanı kafeterya alanı kiralaya verilecek
Ordu-Giresun Havalimanı kafeterya alanı...
Gezi teknesi hattı kiraya verilecek
Gezi teknesi hattı kiraya...
Sosyal medya tanıtımı ve internet sitesi tasarımı işi hizmeti alınacak
Sosyal medya tanıtımı ve...

"Gizli zam uygulamalarına para cezası uygulanacak"

Bakan Pekcan: Gramaj azaltma yoluyla gizli zam uygulamalarına para cezası uygulanacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Şubat 2021 Çarşamba 12:20
0 Okunma
"Gizli zam uygulamalarına para cezası uygulanacak"

ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nde yaptığımız düzenleme ile özellikle gıda ve temel tüketim ürünlerinde gramajı azaltma yoluyla tüketicilerimizi mağdur eden gizli zam uygulamalarına idari para cezası uygulanacak" dedi.

Bakan Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığının 'Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in bugünkü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini, yönetmelikle gıda, temel tüketim, kozmetik ve temizlik ürünlerinde yapılan gramaj oyunlarına idari para cezası uygulanacağını açıkladı. Son zamanlarda vatandaşlardan başta gıda olmak üzere temel tüketim, kozmetik ve temizlik ürünlerinin gramaj, adet ve benzeri hususlarında azaltma yapılarak gizli zam uygulandığına yönelik şikayetler aldıklarını kaydeden Pekcan, buna yönelik bakanlık olarak inceleme başlattıklarını söyledi. Yapılan incelemelerde bazı ürünlerin gramajların azaltılmasına rağmen, ürünlerin değişiklikten önceki ambalajında herhangi bir farklılaştırma yapılmadan, satış fiyatı aynı tutularak ancak birim fiyatları artırılarak satılmaya devam edildiğini tespit ettiklerini ifade eden Pekcan, tüketicilerin benzer ambalajla satışa sunulan ürünlerdeki gramaj azaltılmasını fark edemediğini, böylelikle ürünlerin fiyatlarında zımni olarak artış yapıldığını kaydetti.

114 BİN LİRAYA KADAR CEZA

Bu durumun, tüketicilerin ekonomik çıkarlarında kayba neden olacak nitelikte olduğu değerlendirildiğinden tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi ve yanıltılmalarının önüne geçmek amacıyla düzenleme yaptıklarını anlatan Pekcan, şunları kaydetti:

"Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nde yaptığımız düzenleme ile özellikle gıda ve temel tüketim ürünlerinde gramajı azaltma yoluyla tüketicilerimizi mağdur eden gizli zam uygulamalarına idari para cezası uygulanacak. Yapılan düzenleme ile tüketicilere sunulan bir malın birim fiyatını farklılaştıracak şekilde adet, uzunluk, ağırlık, alan, hacim ölçüleri ve benzeri unsurlarından birinde değişiklik yapılmasına rağmen, tüketicilerde değişiklik yapılmadığı izlenimi uyandıran yanıltıcı ambalajlamalar her halükarda aldatıcı ticari uygulama sayılacak ve bunlara 114 bin 326 liraya varan idari para cezası uygulanacak."

Söz konusu düzenleme ile marka ve tasarım hakkı sahiplerine ait tüketiciler nezdinde bilinirliği olan ürünlerin sağladığı sınai mülkiyet haklarının dikkate alındığına dikkati çeken Pekcan, serbest piyasa ekonomisine zarar vermeden üreticilerin bugüne kadar ürünlerini tanımlayan ambalaj, tasarım ve renklere yapmış olduğu yatırımlarına ve reklamlarına müdahale edilmemesine özen gösterdiklerini ifade etti. Yapılan düzenleme ile üreticilerden ürünün gramajının düşürüldüğü durumlarda tüketicilerin bu değişikliği kolayca fark edebileceği önlemleri almasını beklediklerini vurgulayan Pekcan, "Bu düzenleme ile hem tüketicilerimiz hem de söz konusu uygulama nedeniyle haksız rekabete maruz kalan dürüst esnaf ve tacirlerimiz korunmuş olacaktır" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gizli ZamGramaj Azaltma YoluPara CezasıTicaret Bakanı Ruhsar Pekcan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
OSBÜK Başkanı Kütükcü: Ekonomik istikbalimiz ihracatta
OSBÜK Başkanı Kütükcü: Ekonomik istikbalimiz ihracatta
Bakan Pekcan: Ocak ihracatımız 15 milyar 48 milyon dolar gerçekleşti
Bakan Pekcan: Ocak ihracatımız 15 milyar 48 milyon dolar gerçekleşti
HÜSEYİN KIRMIZI AMAZON'DA YÜKSELİYOR
HÜSEYİN KIRMIZI AMAZON'DA YÜKSELİYOR
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans