Gümrük Muhafaza, Tekirdağ'da yaklaşık 91 ton tehlikeli atığın Türkiye'ye girişini engelledi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında Tekirdağ'da gerçekleştirdiği analiz ve hedefleme çalışmalarında, bir firmanın "çinko cevheri" adı altında ithal etmek istediği eşya mercek altına alındı.

İçeriğinde halk sağlığına olumsuz etkide bulunabilecek zararlı maddeler olmasından şüphelenilen eşyadan numune alınarak analize gönderildi. Analiz raporu sonucunda, numunenin içinde yanma sonucu oluşan organik bileşikler tespit edilerek, eşyanın "baca gazı tozu" olduğu ortaya çıkarıldı.

Baca gazı tozunun "tehlikeli atık" olarak değerlendirilip ithali yasak atıklar listesinde yer alması nedeniyle ekiplerce toplam 90 ton 700 kilogram ağırlığındaki tehlikeli atığın Türkiye'ye girişine izin verilmedi.

Olaya ilişkin Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.