Hamilinden.com ve Uyumsoft güçlerini birleştirdi

DİNÇER KARACALAR

KOBİ finansmanı konusunda Türkiye’de dijital finansmanın öncüsü Hamilinden.com ve Türkiye’nin inovasyon lideri Uyumsoft güçlerini birleştirerek, KOBİ’lerin vakitten ve nakitten tasarrufunu tek çatı altında buluşturmayı başardı.

Uyumsoft’un uyumERP, ekoTicari, ekoCari veya e-Belge e-Uyum (e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, e-İrsaliye vb) gibi yazılım çözümlerini kullanan şirketler, ücretsiz olarak üye olacakları Hamilinden.com platformunda, hesaplarını eşleştirerek nakit akışını hızlandırmak adına, artık finans kurumlarından, muhasebe hesaplarında kayıtlı alacaklarını bir tıkla finansmana çevirebilecekler.

İşletmeler teknolojinin hızlı değişimine uyum sağlıyor

Teknolojinin bu denli hızla gelişimine işletmeler de uyum sağlayarak, dijitalleşme süreçlerinde, gerek uyumERP ve ekoTicari gibi iş yazılımları, gerekse e-Uyum (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Defter vb) uygulamalarını kullanarak paradan ve zamandan tasarruf sağlıyorlar, aynı zamanda dijital finansman metotlarıyla avantajlı finansmana ulaşmanın rahatlığını yaşıyorlar.

İşletmeler için muhasebe ve nakit yönetimi takibi büyük önem taşıyor. Alacak-ödeme dengesi, çek ve senetlerin takibi, banka bakiyelerinin takibi, nakit akışı takibi gibi konular, işletmelerin en hayati konuları arasında yer alıyor. Bulut tabanlı çalışan yazılımlar sayesinde işletmeler, tüm iş süreçlerini uçtan uca yöneterek zamanlarını verimli kullanabiliyor.

Diğer taraftan, işletmelerin nakit akışında yaşanabilecek aksamalarda devreye girmesi için geliştirilen dijital finansman uygulamaları da büyük ilgi görüyor. Bu da işletmelerin dilediği finansman metoduyla ihtiyacı olan nakde saniyeler içinde ulaşmasına aracılık ederek, hızlı ve avantajlı finansmanın yolunu açıyor. İşte bu noktada, ülkemizin büyük yazılım firmalarından Uyumsoft ile dijital finansmanın öncüsü Hamilinden.com iş birliği büyük avantaj sağlıyor.

İşletmeler, muhasebe hesaplarında kayıtlı alacaklarını bir tıkla finansmana çevirebiliyor

Türkiye’nin en kapsamlı finansman portalı olarak hizmet veren Hamilinden.com’da; vadeli alacak, ihracat finansmanı ve Kobi kredisi konularında aynı anda birden çok finans kurumuna ulaşarak dilediği finansman modelinde teklif alabiliyor ve karşılaştırarak kendisi için en uygun olan finans kurumunun teklifini seçebiliyor. Böylelikle, finansman teklifleri almak için kurumlar arasında gezerek vakit kaybetmeden, bir tıkla anlaşmalı finans kurumlarının tekliflerini inceleyip, hızlıca finansmana erişebiliyor.

Uyumsoft yaptığı bu iş birliği ile ekosistemine Hamilinden.com’u daha dahil ederek, her ölçekte ve her sektörde yer alan işletmelere avantajlı hizmetler sunmaya devam ediyor.