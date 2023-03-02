Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.334,80
ALTIN
1.113,15
DOLAR
18,90
STERLİN
22,63
EURO
20,10
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi...
Çağ Üniversitesi Öğretim elemanları alacak
Çağ Üniversitesi Öğretim elemanları...
ODTÜ 156 Sözleşmeli Personel Alacak
Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel alacak
Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel...

Hatay'da depremde hayvanları telef olan besicilere Erzurum'dan 427 küçükbaş gönderildi

Hatay'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından hayvanları telef olan besicilere Erzurum'dan 427 küçükbaş hayvan gönderildi.

02 Mart 2023 Perşembe 11:14
Hatay'da depremde hayvanları telef olan besicilere Erzurum'dan 427 küçükbaş gönderildi
Erzurum

Depremlerin ardından Erzurum'da, Valilik ve AFAD koordinasyonunda başlatılan yardım seferberliği sürüyor

Bu kapsamda Erzurum Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği desteğinde depremlerde hayvanları telef olan üreticilere dağıtılmak üzere 427 küçükbaş hayvan toplandı.

Küçükbaş hayvanlar, İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar koordinesinde Erzurum'dan tıra yüklenerek Hatay'a gönderildi.

Akar, birlik başkanları ile tüm üreticilere yardım ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek, deprem bölgelerine toplamda 1000 küçükbaş gönderilmesinin planlandığını, devletin bölgede yaraları sarmaya çalıştığını ifade etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
HatayDepremKüçükbaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Uzman Eller Projeleri" için başvurular başladı
"Uzman Eller Projeleri" için başvurular başladı
Brent petrolün varil fiyatı 84,20 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 84,20 dolar
Kartlı ödemeler ocakta 446 milyar TL oldu
Kartlı ödemeler ocakta 446 milyar TL oldu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans