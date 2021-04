Hatay'da yetişen enginar yoğun talep görüyor

HATAY - Türkiye’de en erkenci enginarı olarak bilinen kentte yetişen enginar, pandemi döneminde yoğun ilgi görüyor. Bölgede 5 yıl önce 5 dekar alanda yerli tohumla üretime başlayan Adnan Murat Teoman (42) ve Elif Ovalı (50), şu an 40 dönümlük arazide enginar yetiştiriyor. Enginarın Hatay bölgesi için çok değerli bir ürün olduğu söyleyen Adnan Murat Teoman, “Yaklaşık 5 seneden beri enginar ile ilgili çalışmalarımız var. Yerli tohumları bulduktan sonra bu tohumları her sene artırımına gittik. Enginar zaten tek senelik bir bitki değil, kıska şekilde toprakta kalıyor. Yaz aylarında yaprak ölümü gerçekleşiyor ve kışın tekrar gerekli bakımı yaptıktan sonra onlardan filizlenme oluyor. Enginar, yurt içinde büyük ilgi gördü. İç pazarda hem soyulmuş taze enginar hem de konserve satışımız var” dedi.



‘ENGİNARIN GEÇMİŞİ BİNLERCE YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR’



Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İşletme Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi olan ve aynı zamanda çiftçilik yapan Elif Ovalı, enginarın 3 bin 500 yıllık bir geçmişi olduğunu söyledi. Ovalı, enginarın Hititler döneminde bile sıkça tüketilen bir bitki olduğunu ve tarihi mozaiklere bile resmedildiğini ifade etti. Ulu Önder Atatürk’ün de vefatından önce Hatay’dan enginar istediğini hatırlatan Ovalı, şunları söyledi:



“Bu bölgedeki enginar, en erkenci enginardır. Önce Kıbrıs’ta çıkar, sonra Hatay’da, sıcaklıkla beraber daha sonra Ege bölgesi tarafında yetişmeye başlar. Biz enginarı ilk önce beş dekar arazide denedik çünkü bitkinin yabancısıydık. Biraz daha butik tarımcılık yapmaya amacıyla enginarı arttırdık ve bugün hem organik enginar hem de iyi tarım uygulamalarında geçiş döneminde olan enginarı yetiştiriyoruz.”



‘FARKLI TÜR ENGİNARLARIN DEVAMLILIĞINI SAĞLIYORUZ’



Enginar üretimi konusunda uzun bir çalışmanın ardından, verim almaya başladıklarını ve büyük emekler verdiklerini söyleyen Ovalı, “Buradaki cinsler hem pembe ve mora çalan Roma enginarı dediğimiz bir enginar cinsi var ve aynı zamanda da Bayrampaşa enginarı, sakız enginarı var, bu türlerin de devamlılığını sağlıyoruz. Enginar çok faydalı bir bitkidir. Artık herkesin tanıdığı, özellikle bu pandemi döneminde, sağlığımızı her şeyin önüne koyduğumuz bu dönemde, her zaman öyle olması gerekiyor. Yiyecek çok ucuz olan bir şey olmaması lazım. Üzerinde düşünülen, emek verilen hatta atasözleri der, ‘Emeksiz yemek olmaz’. Gerçekten emeğin verildiği ve o emeğin sofralarda insan sağlığına döndüğü bir döngü olması gerekiyor, burada da o döngüyü görebiliyorsunuz” ifadelerine yer verdi.