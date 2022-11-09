"Havalimanlarında 155 milyon 885 bin yolcuya hizmet verildi"

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, havalimanlarında 10 aylık dönemdeki uçak trafiğinin, geçen yıla oranla yüzde 30,6 arttığını belirterek "Havalimanlarımızda iç hatlarda 66 milyon 245 bin, dış hatlarda 89 milyon 288 bin yolcumuzu ağırladık. Direkt transit yolcular ile birlikte toplam 155 milyon 885 bin yolcumuza hizmet verdik" dedi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, havacılık sektörü ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakan Karaismailoğlu, son 20 yılda ulaştırmanın her modunda olduğu gibi havacılık sektöründe de önemli yatırımlara imza atıldığını kaydetti. Karaismailoğlu, atılan adımlarla birlikte Türkiye'nin havacılık sektöründe öne çıktığını belirtti. Geleceğe odaklı, devlet aklıyla ve planlı hareket edilmesinin meyvesini aldıklarına işaret eden Karaismailoğlu, "Bu yılın ekim ayında yolcu ve çevre dostu havalimanlarımızda iniş, kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 70 bin 36, dış hatlarda 70 bin 21'e ulaştı. Üst geçişler ile birlikte toplam 177 bin 531 uçak trafiği oldu. Böylece 2019 yılı Ekim ayı üst geçişler dahil toplam uçak trafiğinin yüzde 96'sına ulaşıldı" dedi.





YOLCU TRAFİĞİNDE 2019'A YAKLAŞILDI



Yolcu trafiğine ilişkin rakamları da paylaşan Bakan Karaismailoğlu, geçen ay Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiğinin 6 milyon 832 bin, dış hat yolcu trafiğinin 10 milyon 995 bin olduğunu aktardı. Karaismailoğlu, transit yolcular ile birlikte hizmet verilen yolcu sayısının yüzde 14,1 artarak 17 milyon 877 bini aştığını duyurdu. Yolcu trafiğinin, 2022 Ekim ayında, 2019 yılındaki seviyesine çok yaklaştığına dikkat çeken Karaismailoğlu, transit dahil toplam yolcu trafiğinde, 2019 verilerinin yüzde 92'sinin gerçekleştiğini aktardı.



Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'ndaki yolcu trafiği verilerine ilişkin, "Ekim ayında iniş, kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 9 bin 547, dış hatlarda 28 bin 140 olmak üzere toplamda 37 bin 687'ye ulaştı" dedi.



Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nda, iç hatlarda 1 milyon 368 bin, dış hatlarda 4 milyon 605 bin olmak üzere toplamda 5 milyon 974 binden fazla yolcuya hizmet verildiğini belirtti.



'YOLCU SAYIMIZ YÜZDE 45,7 ARTTI'



Bakan Karaismailoğlu, Türkiye genelindeki havalimanlarında ocak-ekim dönemi verilerine ilişkin iniş- kalkış yapan uçak trafiğinin; iç hatlarda 665 bin 583, dış hatlarda 603 bin 146 olduğunu belirtti; üst geçişler ile birlikte toplam 1 milyon 590 bin uçak trafiğine ulaşıldığını kaydetti. Uçak trafiğinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,6 artış gösterdiğinin altını çizen Karaismailoğlu, "Havalimanlarımızda iç hatlarda 66 milyon 245 bin, dış hatlarda 89 milyon 288 bin yolcumuzu ağırladık. Direkt transit yolcular ile birlikte toplam 155 milyon 885 bin yolcumuza hizmet verdik. Yolcu sayımız, geçen yılın ayını dönemine göre yüzde 45,7 artış gösterdi. Söz konusu dönemde havalimanları yük trafiği; iç hatlarda 662 bin 625 ton, dış hatlarda 2 milyon 726 bin ton olmak üzere toplamda 3 milyon 388 bin tona ulaştı" değerlendirmesinde bulundu.



İstanbul Havalimanı'nda ocak-ekim döneminde; iç hatlarda 91 bin 915, dış hatlarda 259 bin 550 olmak üzere toplamda 351 bin 465 uçak trafiğinin gerçekleştiğinin belirten Bakan Karaismailoğlu, iç hatlarda 13 milyon 555 bin, dış hatlarda 39 milyon 991 bin olmak üzere toplamda 53 milyon 546 bin yolcu trafiğinin gerçekleştiğinin altını çizdi.



TURİZM BÖLGELERİNDEKİ HAVALİMANLARI



Turizm merkezlerindeki havalimanlarıyla ilgili de bilgi veren Bakan Karaismailoğlu, "10 aylık dönemde dış hat trafiğinin yoğun olduğu turizm merkezlerimizdeki havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı iç hatlarda 14 milyon 87 bin, dış hatlarda ise 32 milyon 25 bin olarak gerçekleşti. Toplam yolcu sayısı da 46 milyon 107 bine ulaştı. Antalya Havalimanı'nda iç hatlarda 5 milyon 177 bin, dış hatlarda 23 milyon 618 bin olmak üzere toplamda 28 milyon 794 bin yolcumuza hizmet verdik. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 8 milyon 526 bin, Muğla Dalaman Havalimanı'nda 4 milyon 439 bin, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda 3 milyon 722 bin yolcumuza hizmet verdik. Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda ise 630 bin 334 yolcu trafiği gerçekleşti" dedi.