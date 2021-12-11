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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, iş insanlarıyla bir araya geldi 

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Nebati, toplantıda, yatırım, üretim ve istihdamın artırılması için atılacak adımlarla, iş dünyasının taleplerini değerlendirecek.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Aralık 2021 Cumartesi 16:23
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, iş insanlarıyla bir araya geldi 

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, 2 Aralık'ta göreve gelmesinin ardından ilk olarak iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde saat 13.30'da basına kapalı olarak başlayan toplantıya, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, TFF Başkanı ve iş insanı Nihat Özdemir, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Zorlu Holding Yönetim Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Arzuhan Doğan Yalçındağ'ın aralarında bulunduğu çok sayıda iş insanı katıldı. 

Toplantıda, mevcut ekonomik durum, yeni ekonomi programı, gelecekte atılacak adımlar, yatırım, üretim ve istihdam konusunda neler yapılabileceği konularının ele alınacağı öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye BakanıNurettin NebatiIş Dünyası
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