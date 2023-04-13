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Hazır giyim ve konfeksiyondan ilk çeyrekte 5,2 milyar dolarlık ihracat

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, bu yılın ilk çeyreğinde 5,2 milyar dolarlık ihracata imza attı.

13 Nisan 2023 Perşembe 12:47
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Hazır giyim ve konfeksiyondan ilk çeyrekte 5,2 milyar dolarlık ihracat
İstanbul

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,4 artarak 23,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle tüm zamanların en yüksek aylık ihracatına ulaşıldı.

Ocak-Mart 2023'te ihracat, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 2,5 artarak 61,6 milyar dolara taşındı. Yıllıklandırılmış ihracat değeri ise 255,7 milyar dolara dayandı.

Mart 2022'de yaklaşık 2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ise bu yılın aynı döneminde yüzde 0,8 azalışla 1 milyar 997 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, Ocak-Mart 2023'te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 azalışla 5 milyar 204 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Sektörün marttaki ihracatının 1,4 milyar dolarlık bölümü İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, 165 milyon dolarla Bursa ve 129 milyon dolarla İzmir takip etti.

Sektörün bu yılın ocak-mart döneminde yaptığı 5,2 milyar dolarlık ihracatının da 3,7 milyar doları İstanbul'dan, 430 milyon doları Bursa'dan ve 354 milyon doları İzmir'den gerçekleştirildi.

En fazla dış satım Almanya'ya

Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe geçen ay en fazla dış satım yapılan ülke, 295 milyon dolarla Almanya oldu. Almanya'yı, 244 milyon dolarla İspanya ve 155 milyon dolarla Hollanda izledi.

Sektör, ocak-mart döneminde ise Almanya'ya 862 milyon dolar, İspanya'ya 602 milyon dolar ve Hollanda'ya 414 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Sektörde geçen ay en fazla ihracatın yapıldığı ülke gruplarına bakıldığında, 1,1 milyar dolarla AB ülkeleri birinci, 251 milyon dolarla Orta Doğu ülkeleri ikinci ve 214 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri üçüncü sırada yer aldı.

Bu yılın ilk çeyreğinde AB ülkelerine 3 milyar dolar, diğer Avrupa ülkelerine 545 milyon dolar ve Bağımsız Devletler Topluluğu'na 541 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

TİM verilerine göre, geçen ay 173 ülke ve bölgeye ihracat yapan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, aynı dönemde ülkenin toplam ihracatından yüzde 8,5 pay aldı.

Bu yılın ilk 3 ayında ise 192 ülke ve bölgeye ihracat yapan sektör, ülkenin toplam ihracatında yüzde 8,5 paya sahip oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Hazırgiyimvekonfeksiyonsektörü
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