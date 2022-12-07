Hububat ihracatı 11 ayda 3.2 milyar dolara yükseldi

GAZİANTEP - Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, ''Birlik olarak 11 aylık ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artışla 3,2 milyar dolar olarak gerçekleşti'' dedi.



Celal Kadooğlu, GAİB Hububat Birliği olarak yapılan yeniliklerden ve 11 aylık ihracat rakamlarından bahsetti. Kadooğlu, sektörün yıllık ihracatını tarihi bir rekorla tamamlamayı hedeflediklerini belirterek 2023 yılı için ise sektörün 13,7 milyar dolar olan hedeflerine ulaşacaklarına inancının tam olduğunu kaydetti.



'İHRACAT RAKAMLARI GÜNDEN GÜNE ARTIYOR'

Celal Kadooğlu, birliğin ihracat rakamlarının artarak devam ettiğini belirtti. Hedeflerinin her zaman yüksek olduğunu ve bu doğrultuda çalışmalarına hız verdiklerini aktaran Kadooğlu,"2022 yılını yüzde 30'a yakın bir artışla, 12 milyar dolara yakın bir seviyede tarihi bir rekor ile tamamlamayı hedefliyoruz. 2022 yılının ocak-kasım döneminde ülke gruplarına göre en fazla artış yüzde 93 ile eski doğu bloğu ülkeleri yer almaktadır. Akabinde takip eden yüzde 39 artışla Amerika ülkeleri, yüzde 24 artışla Doğu ülkeleri ve en son olarak yüzde 11 artışla Afrika ülkeleri yer almaktadır. Birlik olarak bizim 11 aylık ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artışla 3,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. GAİB Hububat Birliği olarak sektörümüzde en fazla ihracat yapan birliğiz. Onur duyduğumuz bir konu, ihracat ailesine teşekkür ediyorum" dedi.



'HEDEFİMİZ 13.7 MİLYAR DOLAR'

Sektörün 2023'te 13,7 milyar dolar ihracat hedefinin olduğunu hatırlatan Celal Kadooğlu, hedeflerine ulaşacaklarına inançlarının tam olduğunu ve bu doğrultuda önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Kadooğlu,"Proje bazlı yapacağımız bir sürü konumuz var. En önemlisi uluslararası fuarlara katılarak, stantlarımıza gelecek ziyaretçilerimizin kayıtlarını alarak fuar sonrasında bunu bir arşiv halinde getirip bütün ihracatçılarımızla paylaşıyoruz. Bu çok kıymetli bir proje haline geldi. İkinci projemiz alım heyetlerini Türkiye'ye getirip ihracatçılarımızla yüz yüze görüşmeyi sağlamaktır. Bir sonraki projemiz de hububat çalıştayı. Bu projede iki amacımız var. Birincisi var olan sektördeki sıkıntıları ortaya koyup onunla ilgili çözüm önerileri ortaya koymak. Beyin fırtınasında oluşacak çözümleri gerekli mercilere iletip çözüm anlamında ihracatçımızın önünü açacağız. İkinci amacımız ihracatı geliştirme anlamında var olabilecek fikirler ve ihracatı arttıracak projeleri ortaya koymak, ihracatı geliştirmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Celal Kadooğlu, ülke olarak hep alışılmış bir ihracat yapısı ile çalıştıklarını ancak dünyadaki gelişmeleri takip ederek, 2023 yılında pazar çeşitliliğini arttırarak üretilen ve ihraç edilen ürünlerde yelpazenin genişlemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.