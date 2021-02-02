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HÜSEYİN KIRMIZI AMAZON'DA YÜKSELİYOR

Amazon’da sanal mağaza alanında hızla yükselişe geçen ve popülaritesi gün geçtikçe artan Pi Shop sahibi Hüseyin KIRMIZI, Ekim Kaya ile büyük bir ivme kazandı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
02 Şubat 2021 Salı 11:39
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HÜSEYİN KIRMIZI AMAZON'DA YÜKSELİYOR

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Başarısının sırrını sürekli çalışmaya ve programlı olmaya bağlayan Hüseyin KIRIMIZI gelecek ile ilgili planları arasında Ali Baba Express ve diğer platformlarda da kendisine yer edineceğini beyan etti. Hüseyin KIRMIZI ‘’ Satış portföylerim arasında gıda – elektronik – temizlik – koleksiyon -  gibi çok çeşitli ürün grupları bulunmaktadır. Sitemize giren her kişi mutlaka kendine hitap eden bir ürünle karşılaşacaktır. Yüksek ciromuzu geniş portföyümüze borçluyuz ‘’ dedi.


Vergi rekortmenleri listesinde kendisini zirvede görmek isteyen Hüseyin KIRMIZI genç iş adamları derneğinin Konya şubesinde aktif faaliyetlerine devam etmektedir.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
AmazonSanal MağazaPi Shop
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