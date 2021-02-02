HÜSEYİN KIRMIZI AMAZON'DA YÜKSELİYOR

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Başarısının sırrını sürekli çalışmaya ve programlı olmaya bağlayan Hüseyin KIRIMIZI gelecek ile ilgili planları arasında Ali Baba Express ve diğer platformlarda da kendisine yer edineceğini beyan etti. Hüseyin KIRMIZI ‘’ Satış portföylerim arasında gıda – elektronik – temizlik – koleksiyon - gibi çok çeşitli ürün grupları bulunmaktadır. Sitemize giren her kişi mutlaka kendine hitap eden bir ürünle karşılaşacaktır. Yüksek ciromuzu geniş portföyümüze borçluyuz ‘’ dedi.



Vergi rekortmenleri listesinde kendisini zirvede görmek isteyen Hüseyin KIRMIZI genç iş adamları derneğinin Konya şubesinde aktif faaliyetlerine devam etmektedir.