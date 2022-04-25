Hüseyin Kırmızı'dan Girişimcilik Önerileri

HABER: DİNÇER KARACALAR

Girişimcilik odaklı “MİO TEKNOLOJİ” takımının kurucusu, çok katlı pazarlama uzmanı ve iş koçu Hüseyin KIRMIZI, girişimcilik ekosistemine ilişkin değerlendirmeler yaptı. “Türkiye’de çok yetenekli gençler ve girişimci adayları var” diyen iş koçu, girişimciliğin birçok kurum tarafından desteklendiğine dikkat çekti. Özellikle İstanbul'da gençlerin, inovasyon ve girişimcilik alanlarındaki projelerinin desteklendiğini belirterek, “Gençlerin fikirlerinin desteklenerek bir startup’a dönüşmesi ve ticarileşmesi için destek veren resmi kurumlar var. Girişimci adayları bu desteklerden faydalanabilir. Böylece fikirlerini geliştirme ve yatırım alma fırsatı bulabilirler. Gençlerin girişimcilik ekosistemde erken yaşlarda yer alması, gelecek için fırsatlar doğuracaktır.” dedi.

Hüseyin KIRMIZI, Türkiye’de girişimcilik ekosisteminde önemli bir ivme yakalandığını vurgulayarak, özellikle yazılım, oyun ve bilgi teknolojileri alanlarındaki girişimlerin kolaylıkla fon bulabildiğini söyledi. “Girişimcilikte fikir kadar fonlar ve girişimci motivasyonu da çok önemlidir” diyen deneyimli iş koçu, “Girişimciler yatırımcıları, yatırımcılar girişimcileri bekliyor. İyi bir iş fikri bulunuyor; ama yatırımcı bulunamıyor. Girişimci adayı nereden başlayacağını bilemiyor. Bu durumda bir köprü gerekiyor. MİO Teknoloji olarak bu köprüyü oluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

“E-ticaret, girişimciler için cazip bir ekosistem haline geldi”

E-ticaret girişimciliğinin son yıllarda trend olduğuna işaret eden Hüseyin KIRMIZI, şu bilgileri paylaştı: “E-ticaret girişimcilerinin sayısı her geçen gün arıyor. Çünkü ticaret, dijitalleşiyor. Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’nin (ETBİS) verilerine göre, 2021 yılında e-ticaret siparişlerinin adedi 3 milyar 347 milyon adede ulaştı. Bu rakam, 2020 yılında 2 milyar 297 milyon olarak gerçekleşmişti. Yani online alışveriş yapanların sayısı her geçen yıl katlanarak artıyor. Bu sebeple e-ticaret, girişimciler için cazip bir ekosistem haline geldi. Özellikle dijital sistemlere yatkın olan gençlerin e-ticaret sektörünü göz ardı etmemesi gerekir. Çünkü e-ticarette girişimciler için çok büyük bir pasta var!”

KIRMIZI, e-ticaret startup’ları için girişimci adaylarının dinamizminin yüksek olması gerektiğine işaret ederek, “Bu ekosistemde farklı şeylere odaklanmak gerekir. Niş ürünler bulunmalı; teknolojiye hakim olunmalı; e-ticaret trendleri takip edilmeli ve yeniliklere açık olunmalıdır. Ayrıca, Ar-Ge de çok önemli. Bu kriterleri karşılayan startup’lar, e-ticarette parlayabilir, çok iyi yatırım alabilir” sözlerini vurguladı.

“Gençler, yetkinlik kazanmaya odaklanmalı”

Girişimcilikte bazı yetkinliğin önemine işaret eden KIRMIZI, şunları kaydetti: “Global girişimcilik ekosistemine baktığımızda artık şirketler diploma bile istemiyor. Yeter ki iyi bir iş fikri olsun. Burada yeteneklere ve iş fikrine odaklanmak gerekir. Çünkü bir girişimci adayının her türlü belgesi olabilir; ama yeteneği ya da yetkinliği yoksa bu girişim başarısız olacaktır. Yetkinliliği olan bir kişi hem girişimci olabilir; çok iyi bir yerde istihdam edilebilir. Örneğin; iyi bir yazılımcı kendi startup’ını başlatabilir ya da çok iyi bir maaşla iş bulabilir. Bu sebeple gençler, yetkinlik kazanmaya odaklanmalıdır. Bu noktada gençlere yol gösteriyoruz” sözlerine işaret etti.

“Girişimcilerin yol arkadaşıyız”

MİO Teknoloji dünya markası olması için çaba sarf ettikleri belirten KIRMIZI, yeni bir iş kurmak ya da iş fikrini geliştirmek isteyen girişimci adaylarına 360 derece destek sağladıklarını vurgulayarak, “Çözüm üretemedikleri ya da tıkandıkları noktalarda biz varız” dedi. Bu konuda gerekli eğitimleri verdiklerini ve girişimcilik ekosisteminde nasıl hareket etmeleri gerektiğini öğrettiklerini ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı; “Girişimcilerin yol arkadaşıyız. Girişimci olmak isteyen herkese rehberlik ediyoruz. Profesyonel girişimci olmak için engelleri kaldırmanın yollarını gösteriyoruz. Startup başarısızlıklarından ders çıkarmayı, girişimcilik motivasyonunu ve inovasyona açık olmayı öğretiyoruz”