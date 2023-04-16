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İç turizmin gözdesi Ayvalık'taki tesislerin bayram tatilini dolu geçirmesi bekleniyor

İç turizmin önde gelen bölgelerinden Kuzey Ege'nin gözde merkezlerinden Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki işletmelerde Ramazan Bayramı tatilinde yoğunluk bekleniyor.

16 Nisan 2023 Pazar 16:34
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İç turizmin gözdesi Ayvalık'taki tesislerin bayram tatilini dolu geçirmesi bekleniyor
Balıkesir

Cunda (Alibey) başta olmak üzere 22 adaya sahip Ayvalık, 17 kilometre uzunluğundaki Sarımsaklı Plajı, Şeytan Sofrası, kamp ve dalış alanları, koyları, tarihi taş evleri, yemekleri ve temiz havasıyla ilgi görüyor.

Ayvalık, yaklaşık 20 bin yatak kapasiteli 425 konaklama tesisiyle yazın yanı sıra yılın diğer mevsimlerinde de İstanbul başta olmak üzere çevre illerden ziyaretçileri ağırlıyor.

Yaz sezonunu haziran ayında okulların tatile girmesiyle açacak ilçedeki konaklama tesisleri, 20 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı tatili için hazırlıklarını tamamladı.

Turistik otel ve pansiyonlarda bayram rezervasyonlarında yüzde 60 seviyesine ulaşılan Ayvalık'ta, arife gününe kadar birçok işletmede tam doluluğa ulaşılması öngörülüyor.

"Misafirlerimiz İstanbul ve Edirne'den Ayvalık'a ortalama 3 saatte ulaşabiliyor"

Ayvalık Turizm Geliştirme ve Altyapı Hizmet Birliği Genel Sekreteri ve Ayvalık Turizm Derneği Başkanı Ümit Özgültekin, AA muhabirine, bu yıl turizm sezonuna ekonomik anlamda son derece yorucu bir kış mevsiminin ardından umutlu beklentilerle başlayacaklarını söyledi.

Yaz sezonu için hazırlıkların hızla sürdüğünü belirten Özgültekin, "Önümüzde yaklaşık 4 günlük bir Ramazan Bayramı tatili var. Uzun süredir beklediğimiz bir tatil bu. Sezonumuzun açılışı öncesi bizim için yeni bir enerji olacak." dedi.

Özgültekin, bu bayramın Kuzey Ege ve Ayvalık için çok yararlı geçeceğine inandıklarını, bunu rezervasyon ve diğer verilere baktıklarında görebildiklerini dile getirdi.

Hava şartlarının da iyi gitmesinin kendilerini umutlandırdığını ifade eden Özgültekin, şöyle konuştu:

"Ayvalık'ın erişilebilirlik adına pek çok turizm merkezine kıyasla avantajları oluştu. Yeni yapılan köprülerimiz, tüneller sayesinde Çanakkale üzerinden gelişler rahatladı. Artık misafirlerimiz İstanbul ve Edirne'den Ayvalık'a ortalama 3 saatte ulaşabiliyor. Cuma gününden gelip, hafta sonunu burada geçirip geri dönme şansları var. Böylelikle hiçbir trafik keşmekeşliğine takılmadan bölgemize ulaşabiliyorlar. Koca Seyit Havalimanı sayesinde uçakla günübirlik gelip gitme olanakları da var. Bu yüzden de biz turizmciler, bu yıl Ramazan Bayramı'nın yoğun geçeceğine inanıyoruz. Şu anda bayram rezervasyonlarımız yüzde 60 seviyesine ulaşmış durumda. Bayram öncesinde ayın 20'sine kadar da yüzde 100 doluluk oranına yaklaşacağımızı düşünüyoruz."

Okulların ara tatile girmesiyle hareketlilik başladı

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ise bayram tatilinde ilçede yoğun hareketlilik olacağını dile getirdi.

Bundaki etkenlerden birinin, Ayvalık'ın İstanbul'a ulaşım bakımından iyice yakınlaşması olduğunu vurgulayan Ergin, "Bu durumun avantajını hafta sonlarında ilçemizde oluşan hareketlilikle de net olarak görebiliyoruz. Bu durum Ayvalık açısından bir fırsata dönmüş durumda." ifadesini kullandı.

Ergin, okulların ara tatile girmesiyle hareketliliğin bayram öncesinde başladığını belirtti.

Bazı ziyaretçilerin ara tatili bayramla birleştirerek dinlenme sürecini uzattığını anlatan Ergin, "Ramazan Bayramı'nın Ayvalık'ta diğer bölgelere oranla çok daha hareketli olacağını söyleyebilirim. Zaten şu andaki otel rezervasyonlarına bakıldığında doluluk oranları da bunu net olarak ortaya koyuyor. İnşallah Ramazan Bayramı, Ayvalık için bol ve bereketli geçecek." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
İçturizmBalılkesirAyvalıkKuzeyEgeRamazanBayramı
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