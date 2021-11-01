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İcra takibindeki 50 bin aboneye faiz affı

Sepaş Enerji, gecikmiş fatura borçlarına ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla yeni bir kampanya başlattığını duyurdu. Yaklaşık 50 bin abonenin 2021 yılı öncesine ait icralık borçlarına, 30 Kasım’a kadar faiz affı uygulanacak.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
01 Kasım 2021 Pazartesi 11:18
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İcra takibindeki 50 bin aboneye faiz affı

Şirket, icralık borçlardaki faiz affı uygulamasını bir kez daha hayata geçirdiğini duyurdu. Kampanya kapsamında, 2021 yılı öncesine ait icra takibindeki elektrik borçlarının gecikme faizleri tamamen silinecek.

YAPILANDIRILAN BORÇLARDAN GECİKME FAİZİ ALINMAYACAK

Sepaş Enerji, 2021 yılı öncesinden kalan ve icra takibine uğrayan elektrik faturası borçlarının yapılandırılması durumunda gecikme faizlerinin alınmayacağını açıkladı. 1 Kasım Pazartesi günü başlayan kampanya ile pandemi etkisinde geçen 2020 ve öncesine ait icralık fatura borçlarından gecikme faizi alınmayarak aboneler için ödeme kolaylığı sağlanacağı duyuruldu. Sepaş Enerji’de icra dosyası bulunan yaklaşık 50 bin abone, 30 Kasım tarihine kadar 0535 340 59 91 ve 0531 954 47 01 telefon numaralarını arayarak yapılandırma başvurularını kolayca yapabilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sepaş EnerjiFaturaCezaFaizYapılandırma
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