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IEA, küresel petrol talebi öngörüsünü sabit tuttu

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), bu yıl için küresel petrol talebi öngörüsünü sabit tuttu.

14 Nisan 2023 Cuma 12:25
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IEA, küresel petrol talebi öngörüsünü sabit tuttu
Ankara

IEA'nın bugün yayımlanan aylık petrol piyasası raporuna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük bazda 2 milyon varil artışla 101 milyon 900 bin varile ulaşması bekleniyor. Bir önceki raporda da bu miktar günlük 101 milyon 900 bin varil olarak tahmin edilmişti.

Talebin OECD bölgesinde geçen yıla göre 262 bin varil artarak 46 milyon 212 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise 1 milyon 765 bin varil artarak 55 milyon 727 bin varil olacağı hesaplanıyor.

Küresel petrol talebinin, Çin ekonomisinin kısıtlamaların kaldırılması sonrası yeniden canlanmasının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde büyüme trendine geri döndüğü ve yaklaşık 810 bin varil arttığı belirtiliyor.

Büyümenin yıl boyunca ivme kazanacağı ve küresel petrol talebindeki artışın yüzde 90'ının, Çin'in de desteğiyle OECD dışı ülkelerden geleceği tahmin ediliyor.

OECD talebinin ise zayıf endüstriyel aktivite ve ılıman hava koşulları nedeniyle 2023'ün ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla 390 bin varil gerilediğine ve bunun peş peşe yaşanan çeyreklik ikinci düşüş olduğuna işaret ediliyor.

Küresel petrol arzı azaldı

Rapora göre, günlük küresel petrol üretimi geçen ay bir önceki aya göre 450 bin varil azalarak yaklaşık 101 milyon 210 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

Küresel petrol üretiminin, yaptırımlar ve G7 fiyat tavanları nedeniyle üretimini günlük 500 bin varil azaltacağını açıklayan Rusya nedeniyle martta azalma trendine girdiği ve Rusya'nın bu taahhüdünün yaşanan azalmada etkili olduğu vurgulandı.

OPEC'in günlük ham petrol üretimi ise martta bir önceki aya göre 140 bin varil azalarak yaklaşık 29 milyon 90 bin varil oldu. Bu dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi de günlük 5 milyon 350 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece OPEC'in günlük petrol üretimi geçen ay yaklaşık 34 milyon 440 bin varil olarak gerçekleşti.

OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise söz konusu dönemde önceki aya göre günlük 310 bin varil azalarak yaklaşık 66 milyon 770 bin varil oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
KüreselpetroltalebiUluslararasıEnerjiAJansıIEA
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