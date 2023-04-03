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IEA: OPEC+ ülkelerinin açıkladığı yeni üretim kesintileri petrol fiyatlarını tırmandırma riski taşıyor

03 Nisan 2023 Pazartesi 18:33
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IEA: OPEC+ ülkelerinin açıkladığı yeni üretim kesintileri petrol fiyatlarını tırmandırma riski taşıyor
Londra

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi ülkelerin üretim kesintisi kararının güçlü enflasyonist baskıların tüketicilere zarar verdiği bir dönemde petrol fiyatlarını artırma riski oluşturduğu uyarısında bulundu.

IEA'nın açıklamasında, OPEC+ ülkelerinin açıkladığı yeni üretim kesintisi kararlarının küresel petrol piyasalarına yönelik belirsizliklerin ve dünya ekonomisinin görünümüne ilişkin endişelerin arttığı bir dönemde alındığı belirtildi.

IEA'nın ve diğer ilgili kuruluşların öngörülerinin bu yılın ikinci yarısında küresel petrol piyasalarında sıkışıklık yaşanacağına yönelik olduğu kaydedilen açıklamada, "Bu durum da kayda değer bir tedarik açığı oluşması potansiyeli taşıyor. Güçlü enflasyonist baskıların dünya genelinde, özellikle de gelişmekte olan ekonomilerde kırılgan tüketicilere zarar verdiği bir dönemde, OPEC+ ülkelerinin yeni üretim kesintileri bu gerilimleri şiddetlendirme ve petrol fiyatlarını yükseltme riskini artırıyor." uyarısında bulunuldu.

Dün Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da Enerji Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan haberde, Suudi Arabistan'ın, OPEC+ ülkeleriyle koordinasyon halinde günlük petrol üretimini mayıs ayından yıl sonuna kadar 500 bin varil azaltma kararı aldığı belirtildi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da petrol üretimlerini şubat üretimine göre yıl sonuna kadar günlük 500 bin varil azaltacaklarını bildirdi.

Irak 211 bin, Birleşik Arap Emirlikleri 144 bin, Kuveyt 128 bin, Kazakistan 78 bin, Cezayir 48 bin, Umman 40 bin, Gabon ise 8 bin varil kesintiye gideceğini açıkladı.

Bu gelişmelerle OPEC+ ülkeleri, mevcut günlük 2 milyon varillik üretim kesintisine ek olarak mayıs itibarıyla günlük yaklaşık 1,6 milyon varil kesintiye gitmiş olacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
UluslararasıEnerjiAJansıIEAPetrolİhraçEdenÜlkelerOPECPetrolfiyatları
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