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İhracat ve ithalat birim değer endeksleri Kasım 2022'de yükseldi

İhracat birim değer endeksi, Kasım 2022'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6, ithalat birim değer endeksi yüzde 9,8 arttı.

12 Ocak 2023 Perşembe 12:38
İhracat ve ithalat birim değer endeksleri Kasım 2022'de yükseldi

ANKARA - Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2022'ye ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi Kasım 2022'de bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6 yükseldi. Endeks, Kasım 2021'e göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,6, yakıtlarda yüzde 36,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,2 artış gösterdi.

İthalat birim değer endeksi Kasım 2022'de yıllık bazda yüzde 9,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,6 ve yakıtlarda yüzde 40 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,7 azalış kaydetti.

Miktar endeksi

İhracat miktar endeksi Kasım 2022'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 azaldı.

Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,5 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9 ve yakıtlarda yüzde 3,5 artış gösterdi.

İthalat miktar endeksi Kasım 2022'de yıllık bazda yüzde 3,8 yükseldi. Endeks bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 13 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,8 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 19,3 ve yakıtlarda yüzde 15,8 geriledi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre Ekim 2022'de 151,6 olan ihracat miktar endeksi yüzde 3,9 azalarak 145,7 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Kasım 2021'de 157,5 olan ihracat miktar endeksi yüzde 3,8 azalarak 151,6 değerini aldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, Ekim 2022'de 120,9 olan ithalat miktar endeksi yüzde 2,1 azalarak 118,4 olarak belirledi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Kasım 2021'de 115,1 olan ithalat miktar endeksi yüzde 3,8 artarak 119,4 olarak kayıtlara geçti.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Kasım 2021'de 81,6 olarak elde edilen dış ticaret haddi, 2,8 puan azalışla, Kasım 2022'de 78,8 oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
IhracatEndeksIthalat
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