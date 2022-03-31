"İhracatımızın yüzde 90'ını sanayi ürünleri oluşturuyor"

ANTALYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye, sanayi anlamında son 2 yılda, geçmiş dönemde yaşamadığı kadar büyüdü. 225 milyar dolara ulaşan ihracat ürünlerimizin yüzde 90'ını sanayi ürünleri oluşturuyor" dedi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, bir dizi ziyaret ve Kepez Belediyesi Bilim Merkezi'nin açılışına katılmak üzere Antalya'ya geldi. AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Varank'a AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve eski Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de eşlik etti. İl binasındaki toplantıda partililere hitap eden Varank, mart ayında düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu ile kentin barışa katkı sağladığını söyledi. Türkiye'nin, bölgesinde ve dünyada barışla güvenden yana olduğunu belirten Varank, ülkenin en büyük Bilim Merkezi'nin açılacağını ve bu yıl ilk kez düzenlenecek 'Bilim Festivali'yle de şehrin hem bilim hem de sanayi başkenti olması yolunda ilerlediğini kaydetti.



'BU FOTOĞRAFTAN ETKİLENMEYEN OLMAMIŞTIR'



Hizmet için 20 yıldır mücadele içinde oldukları kentin gelişimini gördüğünü belirten Bakan Varank, "Sanayi anlamında da Antalya'nın potansiyelinin farkındayız. Çok katma değerli üretimler yapılıyor. Kentimize yeni organize sanayi bölgeleri kazandırmaya ve kurma çalışmalarımız devam ediyor. Bunların da tamamlanmasıyla birlikte sanayinin ve teknolojinin de başkenti olacak. Son dönemde Antalya'ya geldiğimde şehircilik anlamında geriye gittiğini gördüm. Buna layık değil bu kent. İnşallah bu eksiklikleri önümüzdeki dönemde daha ileri noktalara taşıyacak ve üstesinden gelecek şekilde gayret göstermemiz lazım" dedi.



Savaş döneminde Rusya ve Ukrayna'dan kaçanların, kendilerine güvenli liman olarak Türkiye'yi ve Antalya'yı seçtiğini belirten Varank, "İstanbul'da barış görüşmeleri sırasında iki savaşan ülkenin tarafları, başka bir ülkenin cumhurbaşkanını ayakta alkışlıyor. Bu fotoğraftan etkilenmeyen herhalde olmamıştır. Biz bölgemizde de dünyada da barışı destekliyoruz. İki savaşan tarafın güvenini kazanabilmek gerçekten her lidere nasip olacak bir durum değildir" diye konuştu.



Koronavirüs dönemindeki alışkanlıklarla tedarik zincirlerinde değişim yaşandığını belirten Bakan Varank, dünyada ticaret ve üretim anlamında iş yapış şekillerinin de değiştiğini kaydedip, "Bu dönemde yaşanılan sıkıntıların yanında Türkiye'ye birtakım fırsat pencerelerini araladı. Sanayi anlamında Türkiye, son 2 yılda, geçmiş dönemde yaşamadığı kadar büyüdü. 225 milyar dolara ulaşan ihracat ürünlerimizin yüzde 90'ını sanayi ürünleri oluşturuyor. Sanayi ve ekonomi ekosistemini güçlendirmeye devam edeceğiz. Bizler bunları önümüzdeki dönemde de aynı anlayışla sürdüreceğiz" dedi.



Konuşmasının ardından Bakan Varank, basına kapalı olarak bir süre partililerle görüştü.