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İkinci el otoda şubatta en çok satılan markalar belli oldu

Türkiye ikinci el online araç pazarında geçen ay Volkswagen (VW) en çok tercih edilen marka olurken, model bazında binekte en çok Egea, hafif ticaride ise Doblo satıldı.

23 Mart 2023 Perşembe 11:19
İkinci el otoda şubatta en çok satılan markalar belli oldu
İstanbul

AA muhabirinin Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 126 bin 43 adet (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) satış gerçekleşti.

Satışlar, bir önceki yılın şubat ayına göre yüzde 10 artış gösterdi.

En çok satılan 10 marka pazardan yüzde 76 pay aldı

İkinci el online pazarda şubatta en çok tercih edilen otomotiv markası (binek ve hafif ticari) 16 bin 736 ile VW oldu. VW'yi, 16 bin 24 adetle Renault ve 15 bin 769 adetle Fiat takip etti.

Satış sıralamasında 11 bin 816 adetle Ford, 6 bin 631adetle Opel, 6 bin 523 adetle BMW, 6 bin 156 adetle Peugeot, 5 bin 970 adetle Hyundai, 5 bin 664 adetle Mercedes Benz ve 4 bin 585 adetle Toyota ilk 10 içinde yer aldı.

Geçen ay ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satılan araçların yüzde 76'sını söz konusu ilk 10 marka gerçekleştirdi.

Egea ilk sırada

İkinci el online binek araç pazarında şubatta toplam 101 bin 921 satış gerçekleşti. Fiat Egea, 5 bin 71 adetle geçen ayın en çok tercih edilen modeli oldu.

Egea'yı, 4 bin 778 adetle Renault Clio, 4 bin 422 satışla VW Passat, 4 bin 346 adetle Renault Megane, 3 bin 44 adetle Ford Focus, 2 bin 826 adetle Opel Astra, 2 bin 820 adetle Toyota Corolla, 2 bin 346 adetle VW Golf, 2 bin 247 adetle BMW 3 Serisi ve 2 bin 220 adetle BMW 5 Serisi takip etti.

Söz konusu 10 model, toplam binek satışlarının yüzde 33,5'ini oluşturdu.

Doblo yine en çok tercih edilen model oldu

Online pazarda geçen ay 24 bin 122 adet hafif ticari araç satışı gerçekleşti. Fiat Doblo, 3 bin 404 adetle yine ayın en çok tercih edilen modeli oldu

Fiat Fiorino 3 bin 51 adetle ikinci ve Ford Transit/Tourneo Courier de 2 bin 890 satışla üçüncü sırada konumlandı.

Bu modelleri, 1.747 satışla VW Cady, 1.615 adetle Ford Transit/Tourneo Connect, 1.484 satışla VW Transporter, 1.116 satışla Renault Kangoo, 967 adetle Peugeot Partner, 755 adetle Ford Transit ve 747 adetle Citroen Berlingo izledi.

Söz konusu 10 model, toplam hafif ticari araç satışlarının yüzde 74'ünü oluşturdu.

En yavaş Mercedes-Benz satıldı

Türkiye pazarı satış hızı, şubatta ortalama 43 gün olurken, en hızlı satılan marka 29 günle Fiat oldu. En yavaş satılan marka ise 62 günlük satış hızıyla Mercedes-Benz olarak belirlendi.

Günlük 450 binden fazla ikinci el araç datası analiz ediliyor

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye'deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan 40 binden fazla kurum ve kuruluşun online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanıyor. Bunlar arasında Sahibinden, Arabam, Letgo, VavaCars gibi listeleme sitelerinin yanı sıra OEM'lerin kurumsal ikinci el web siteleri, Leaseplan, Intercity ve Otokoç gibi yüksek adetli satışların gerçekleştiği kurum ve platformlar yer alıyor.

Rakamlar içerisinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor.

Online platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor. Birincisi, değişen pazar koşullarına göre ilandaki araçların fiyatını revize ederek ilanı yeniden yayınlıyor. Söz konusu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor.

İkinci olarak, ticaret yapan kurum, aracını sattığı için ilandan çekiyor ve yeniden satışa sunacağı bir aracının ilanını yayınlıyor. Bu ikinci grup araç ilanları, yani ilandan tamamen kaldırılan araçlar "satış" olarak kabul ediliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
İkinci El OtoEn çok Satılan Markalar
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