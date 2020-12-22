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İkinci ihracat treni Çin yolunda

Türkiye'den Çin'e gidecek ikinci ihracat yük treni, içerisinde bin 400 adet buzdolabı yüklü 42 vagon/konteyner ile gece Ankara'ya geldi. Tren, burada yapılan işlemlerinin ardından saat 02.20'de Çin'e gitmek üzere hareket etti.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Aralık 2020 Salı 10:20
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İkinci ihracat treni Çin yolunda

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 4 Aralık'ta İstanbul'dan Çin'e uğurlanan ilk ihracat treninin, toplam 8 bin 693 kilometre yol katedip, 19 Aralık'ta Çin'in Xi'an şehrine ulaştığı bildirildi. Türkiye'den Çin'e giden ikinci ihracat yük trenin de akşam saatlerinde Çerkezköy'den yola çıktı. Tren, 42 vagon/konteyner içerisinde bin 400 adet buzdolabı yüküyle gece saat 01.40'ta Ankara Garı'na geldi. İhracat treni yaklaşık 40 dakika süren işlemlerin ardından saat 02.20'da Ankara'dan Çin'e hareket etti. 

8 BİN 693 KİLOMETRE YOL KATEDECEK

Türkiye ile Çin arasında transit taşımacılık yapacak olan ihracat treninin takip edeceği güzergâh bilgileri de paylaşıldı. Ankara'dan hareket ettikten sonra Kırıkkale-Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars güzergâhını izleyecek tren, Ahılkelek İstasyonu'ndan yurt dışına çıkış yapacak. Trenin yurt dışı parkuru ise, sırasıyla Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi Geçişi Kazakistan ve Çin'in Xi'an şehri olacak. Tren, toplam 42 konteyner içinde beyaz eşya (soğutucu) taşıyacak ve toplam 8 bin 693 kilometre yol katederek; 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeÇinIhracat Treni
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