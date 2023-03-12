"İlk İş Yerim" projesinde ilk kuralar 15 Mart'ta çekilecek

Ankara (AA)

Bakanlıktan yapılan açıklamada,"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinin konut ve arsalar için 7 Kasım 2022'de Ardahan ve Şırnak'la başlayan kura çekimlerinin Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelendiği, kuralara 6 Mart itibarıyla Ankara ile tekrar başlandığı hatırlatıldı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projenin, 250 alt sektörü harekete geçirerek, istihdamı desteklediğini belirtti.

Kurum, "Vatandaşımızı iş sahibi de yapıyoruz. Konut ve arsa kuralarımız devam ederken sıra iş yerlerine geldi. 12 ilde, 3 bin 106 iş yeri için 15 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz." bilgisini verdi.