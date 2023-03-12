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"İlk İş Yerim" projesinde ilk kuralar 15 Mart'ta çekilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) hayata geçirilen "İlk İş Yerim" projesinde ilk kuralar 15 Mart'ta çekilecek.

12 Mart 2023 Pazar 16:42
"İlk İş Yerim" projesinde ilk kuralar 15 Mart'ta çekilecek

Ankara (AA)

Bakanlıktan yapılan açıklamada,"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinin konut ve arsalar için 7 Kasım 2022'de Ardahan ve Şırnak'la başlayan kura çekimlerinin Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelendiği, kuralara 6 Mart itibarıyla Ankara ile tekrar başlandığı hatırlatıldı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projenin, 250 alt sektörü harekete geçirerek, istihdamı desteklediğini belirtti.

Kurum, "Vatandaşımızı iş sahibi de yapıyoruz. Konut ve arsa kuralarımız devam ederken sıra iş yerlerine geldi. 12 ilde, 3 bin 106 iş yeri için 15 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz." bilgisini verdi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
İlk İş YerimProjesiçevreŞehircilik Ve İklim Değişikliği BakanlığıToplu Konut İdaresi Başkanlığı
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