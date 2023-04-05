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İngiltere'de elektrikli araç satışları martta rekor artış kaydetti

İngiltere'de elektrikli araç satışları, martta aylık bazda tarihindeki en iyi performansı sergiledi ve yüzde 18,6 büyüdü.

05 Nisan 2023 Çarşamba 13:36
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İngiltere'de elektrikli araç satışları martta rekor artış kaydetti
Londra

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu'nun (SMMT) mart ayına ilişkin verilerine göre, ülkede araç satışları yüzde 18,2 ile art arda 8. ayda da artış gösterdi.

Geçen ay toplamda 287 bin 825 yeni araç satılırken, bu büyümeyle 2023'ün ilk çeyreği, 2019'dan beri en güçlü performansın görüldüğü dönem oldu. Bu dönemde toplamda yarım milyona yakın, 2,7 milyar sterlin değerinde araç satışı gerçekleşti.

Konvansiyonel yakıtlı araçlar, toplam satışların yüzde 56,3'ünü oluşturdu.

Elektrikli araç satışları ise martta aylık bazda tarihteki en iyi performansı göstererek yüzde 18,6 büyüdü. Geçen ay İngiltere'de 46 bin 626 elektrikli araç satıldı. Elektrikli araç pazarının büyüklüğü yüzde 16,2 ile neredeyse değişmedi.

Plug-in hibrit araç satışları da martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,8 yükseldi.

SMMT Genel Müdürü Mike Hawes, verilere ilişkin değerlendirmesinde, mart ayı performansının yılın geri kalanı için belirleyici olduğunu ve sektöre güven vereceğini belirterek, "Art arda 8 aylık büyümeyle otomotiv endüstrisi toparlanıyor ve ekonomik büyümeyi destekliyor. Sıfır emisyonlu araçlar için şimdiye kadarki en iyi aylık performans, tüketicinin tercihinin bir göstergesi ancak elektrikli araç hedeflerine ulaşılacaksa altyapı yatırımlarının da aynı şekilde artması gerekir." ifadelerini kullandı.

AA

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