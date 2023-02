İnşaatla ilgili TOBB sektör meclislerinin temsilcileri deprem gündemiyle bir araya geldi

Hisarcıklıoğlu, TOBB Türkiye Çimento ve Çimento Ürünleri Meclisi Fatih Yücelik, Kimya Sanayi Meclisi Başkanı Timur Erk, Madencilik Meclisi Başkanı İbrahim Halil Kırşan, Toprak Sanayi Ürünleri Meclisi Başkanı Kadir Başoğlu, Seramik ve Refrakter Sanayi Meclisi Başkan Yardımcısı ve Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Erdem Çenesiz, İklimlendirme Meclis Üyesi ve İklimlendirme Sanayi İhracatçılar Birliği Başkanı Mehmet Şanal, Demir-Demir Dışı Metaller Meclis Üyesi Ayhan İleri, İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, TOBB Yönetim Kurulu üyeleri Zeki Kıvanç, Faik Yavuz ve Ömer Zeydan'ın katılımıyla basın toplantısı düzenledi.

TOBB'un diğer yönetim kurulu üyelerinin de video konferans yönetimiyle katıldığı toplantıda Hisarcıklıoğlu, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 11 ili ve yaklaşık 14 milyon insanı etkilediğini dile getirdi.

Yaklaşık 50 bin kişinin depremde hayatını kaybettiğini, 173 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edildiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, "Evsiz veya barınma ihtiyacı olanların sayısı toplamda 1,7 milyon kişiye ulaştı. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hayatını kaybeden insanlarımızın yakınlarına ve depreme maruz kalan vatandaşlarımıza sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Hisarcıklıoğlu, depremzedelerin normal hayatlarına dönebilmeleri için çalışmalar yaptıklarını belirterek, afetten etkilenen şehirleri el birliğiyle ayağa kaldıracaklarını vurguladı.

Bu amaçla harekete geçtiklerine işaret eden Hisarcıklıoğlu, "İnşaat malzemeleri üreten 7 sektör meclisimizle bir araya geldik. Oda ve borsalarımız ve sektör meclislerimiz ilk günden itibaren müthiş bir seferberlik içinde hareket etti. TOBB camiası olarak 6 uçak, 7 gemi ve 3 bin 900 tır yardım malzemesi, 41 tır çadır, 970 konteyner, 141 seyyar mutfak, 551 iş makinesi ve mobil vincin bölgeye sevkini sağladık." bilgisini paylaştı.

Hisarcıklıoğlu, mağdur vatandaşların yanında olmak için 3 kez bölgeye gittiklerini bildirerek, yaşanan felaketi yerinde gördüklerini, vatandaşların acısını paylaştıklarını yarın akşam da bölgede olacaklarını kaydetti.

11 ilde yapılacak konutların inşaat malzemelerinde fiyat artırılmayacak

Bu süreçte halkın ve özel sektörün dünyaya örnek olacak bir dayanışma örneği gösterdiğini ve deprem bölgesine her türlü yardımı intikal ettirdiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Madencilerimiz, arama-kurtarma ekipleri, ilk günden itibaren organize olarak arama kurtarma çalışmalarına destek oldu. Huzurlarınızda canları pahasına bu fedakarlığı gösteren ülkemiz madencilerine ve imkanı ölçüsünde yardımda bulunan şirketlerimize, vatandaşlarımıza burada çalışan kardeşlerimize teşekkür etmek istiyorum. Aramızda olan sektörlerimiz bununla yetinmiyor ve büyük adım daha atma kararı alıyor. Devletimizin başlatacağı deprem konutları inşa projesine bizden de bir katkı olsun diyorlar. Bu kapsamda deprem bölgesine yapılacak konutlarda kullanılacak inşaat malzemeleri için fiyat sabitleme taahhüdü veriyorlar. Ham madde ve girdi maliyetlerinde artış olmadığı sürece deprem bölgesine yönelik fiyat sabitlemesine gidiyorlar. Depremden etkilenen 11 ilde yapılacak konutlarda kullanılması öngörülen inşaat malzemelerinde fiyat artırılmaması noktasında mutabakata vardılar. Kendilerine teşekkür ediyorum."

Hisarcıklıoğlu, toplantıda temsil edilen sektörlerin, depremin ilk gününden itibaren kamu yetkilileriyle koordineli şekilde deprem bölgesine yardım ve destek sağladıklarına dikkati çekerek, bu sektörlerin ayrıca, deprem konutlarının hızlı ve güvenilir şekilde bir an önce yapılabilmesi için ellerini taşın altına koyduklarını ifade etti.

Sektörlerin, kendi kontrolleri haricinde girdi maliyetlerinde artış olmadığı sürece depremden etkilenen 11 ilde ürün fiyatlarında herhangi bir artışa gitmeyeceklerinin sözünü verdiklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Şükürler olsun ki yardımsever iş insanlarımız, necip milletimizle birlikte dayanışma içinde hareket ederek, depremzede vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Gün, her şeyden önce, bir olma, beraber olma, kenetlenme ve aynı hissiyatla kucaklaşma günüdür. Gün birlik olma günüdür. Bu kederli günleri birlikte aşacağız. Devlet-millet el ele başaracağız. Allah'ın izni ve inayetiyle, çözemeyeceğimiz hiçbir sorun, aşamayacağımız hiçbir engel, altından kalkamayacağımız hiçbir enkaz yoktur. Ülkemizin neredeyse tamamı fay hatlarıyla ve depremlerle muhatap durumdadır. Bu gerçeği değiştirmemiz veya yok saymamız imkansızdır. Önce tedbir sonra tevekkül anlayışıyla hareket etmemiz zaruridir. Bölgede bizzat şahit olduğum derin acıları ve sıkıntıları anlatmamın, kelimelerle mümkün olmadığını paylaşmak istiyorum. Ancak yaşadığımız bu büyük felaketi, milletçe tek yürek olarak hep birlikte geride bırakacağımıza da yürekten inanıyorum."