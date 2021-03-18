İrfan Demir: 200 miyonluk yatırım yaparak ekonomiyi canlandıracağız

HABER MERKEZİ

Şirket olarak, dijital yayın, inşaat, otomotiv ve kuyumculuk gibi bir çok alanda faaliyet gösteren iş adamı, yeni projesiyle bir çok kişiye istihdam sağlamayı düşünüyor. Demir, “Ülkemiz çok zor bir dönemden geçiyor. Bu zorluklara rağmen faaliyet gösterdiğimiz alanlarda hiç bir şekilde küçülmeye gitmedik. Çalışanlarımızın yanında olduk. FORX5 şirketi olarak yeni yapacağımız projede yine Türkiye’ye yaklaşık 200 milyon liralık hacim sağlayıp, ekonomiyi canlandıracağız. Ve bir çok vatandaşımıza iş imkanı sunacağız” dedi.