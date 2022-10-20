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Ä°ÅŸ adamÄ± Akan Oza kahve sektÃ¶rÃ¼nde Ã¶ncÃ¼ olacak

KÄ±brÄ±sâ€™ta yaÅŸayan iÅŸ insanÄ± Akan Oza ile kahve sektÃ¶rÃ¼ndeki baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± konuÅŸtuk. GenÃ§ yaÅŸta yakaladÄ±ÄŸÄ± baÅŸarÄ±yÄ± arttÄ±rarak devam ettiren Akan Oza, â€˜â€™Kahvenin iÃ§inde bÃ¼yÃ¼mÃ¼ÅŸ bir insanÄ±m.â€™â€™ dedi.Â 

20 Ekim 2022 PerÅŸembe 11:20
Ä°ÅŸ adamÄ± Akan Oza kahve sektÃ¶rÃ¼nde Ã¶ncÃ¼ olacak

HABER MERKEZÄ°/Ä°STANBUL

â€˜â€™KAHVENÄ°N Ä°Ã‡Ä°NDE BÃœYÃœDÃœMâ€™â€™

Kendinizden bahseder misiniz?

YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi Ä°letiÅŸim FakÃ¼ltresinde RTC okudum. Miamiâ€™de Ã¶zel bir okulda aldÄ±ÄŸÄ±m Ä°ngilizce eÄŸitiminden sonra iÅŸ hayatÄ±na aile ÅŸirketimiz Oza Kahveâ€™de Ã§eÅŸitli gÃ¶revler alarak baÅŸladÄ±m. Oza Kahve yÃ¶netim kurulu Ã¼yeliÄŸinin yanÄ± sÄ±ra birÃ§ok sivil toplum Ã¶rgÃ¼tlerinde gÃ¶rev yaptÄ±m. KÄ±brÄ±s Sanayi OdasÄ± GenÃ§ Profesyonel DerneÄŸinde kurucu Ã¼yelik yaptÄ±m. TÃ¼rkiye Odalar ve Borsalar BirliÄŸi, TOBB ve genÃ§ iÅŸ adamlarÄ± derneÄŸinde gÃ¶rev aldÄ±m.

Bu mesleÄŸi neden tercih ettiniz?

Ã–ncelikle aile ÅŸirketiâ€¦ Oza Kahve 28 Mart 1984 yÄ±lÄ±nda babamÄ±z ErgÃ¼n Oza tarafÄ±ndan kuruldu. Kahvenin iÃ§inde bÃ¼yÃ¼dÃ¼m ve ÅŸirketimiz ÅŸu anda 3. KuÅŸakta.Â 

â€˜â€™BAÅžARIMI BABAMIN DÄ°SÄ°PLÄ°NÄ°NE BORÃ‡LUYUMâ€™â€™

OZA Kahve ne zaman kuruldu?

Oza kahve 28 Mart 1984 yÄ±lÄ±nda babamÄ±z ErgÃ¼n Oza tarafÄ±ndan kurulmuÅŸtur. Åžirketimiz ÅŸu anda 3. kuÅŸaÄŸa geÃ§meye hazÄ±rlanmaktadÄ±r.

BaÅŸarÄ±nÄ±zÄ± neye borÃ§lusunuz?

BaÅŸarÄ±mÄ± aileme borÃ§luyum. GÃ¼zel kurulu bir iÅŸ buldum ve artÄ±lar koyarak ekleyerek ilerledim. Olmazsa olmazÄ±m ise ailemden aldÄ±ÄŸÄ±m iÅŸ disiplini. Babam ErgÃ¼n Oza Ã§ok disiplinli bir babaydÄ±. Åžirketimizin baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± da bireysel baÅŸarÄ±larÄ±mÄ± da onun disiplinine borÃ§luyum.

Ä°ÅŸ dÄ±ÅŸÄ±nda neler yapÄ±yorsunuz?

Ä°ÅŸ hayatÄ±mÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda seyahat etmeyi Ã§ok seviyorum. FarklÄ± Ã¼lkeler gÃ¶rmeye bayÄ±lÄ±yorum. Ãœlkelerin tarihini yaÅŸamak bana farklÄ± tat katÄ±yor. Spor yapmayÄ± seviyorum ve hayat tarzÄ±m oldu artÄ±k. Kitap okumayÄ± Ã§ok severim.Â 

â€˜â€™TAM BÄ°R KIBRIS AÅžIÄžIYIMâ€™â€™

KÄ±brÄ±s dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka bir Ã¼lkede yaÅŸamak zorunda kalsaydÄ±nÄ±z hangi Ã¼lke olmasÄ±nÄ± isterdiniz?

Tam bir KÄ±brÄ±s aÅŸÄ±ÄŸÄ± bir insanÄ±m. Tabii ki yine KÄ±brÄ±sâ€™ta yaÅŸamayÄ± isterdim. Ã‡ok sayÄ±da Ã¼lke ve ÅŸehir gezdim. Ama yine de KÄ±brÄ±s baÅŸka.

KÄ±brÄ±s ekonomisi hakkÄ±nda ne dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsunuz?

KÄ±brÄ±s ekonomisi ÅŸu anda Covid-19 kaynaklÄ± global bir kriz var ve aÄŸÄ±r geÃ§iyor, zor geÃ§iyor. DÃ¼nyayÄ± etkileyen bir kriz yaÅŸanÄ±yor. DoÄŸal olarak ekonominin dÃ¼zelmesi zaman alacak.

YENÄ° Ã‡AÄžRI GAZETESÄ°

Anahtar Kelimeler:
KÄ±brÄ±sAkan OzaKahveKahve SektÃ¶rÃ¼
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