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İŞ ADAMI GENEŞ'TEN BÜYÜK BAŞARI 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
16 Mart 2021 Salı 11:03
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İŞ ADAMI GENEŞ'TEN BÜYÜK BAŞARI 

HABER: DİNÇER KARACALAR

İş Adamı Nuri Geneş, Firmalara verdiği proje ve kredi desteği ile adından söz ettiriyor. Bankacılık Hizmetleri üzerine birçok iş alanda iş adamlarına yurt dışı kredilerinin çıkarılmasında yardımcı olan Geneş, Başarılarını yenilerini eklemeye devam ediyor. Yazılı ve görsel basında gündeminde geniş yankı bulan iş adamı Nuri Geneş, iş adamlarını çağrıda bulunarak firmasını büyütmek ve genişletmek isteyen her iş adamına mutlaka uzun vadeli ve düşük faiz ile yurt dışı krediden faydalanması gerektiğini çağrısını yapıyor.

Uzun yıllar Hollanda `da yaşayan Nuri Geneş, Türkiye `ye dönüş yaparak çalışmalarını burada sürdürüyor. Basın Tarafından da yakından takip edilen İş adamı Nuri Geneş, her sektöre yönelik uyguladığı ve hayata geçirdiği projelerle de adından söz ettiriyor.

Birçok iş adamına hazırladığı projelerle düşük faizle 1o Milyon Euro almasına olanak sağlayan iş adamı, halen iş adamlarının yurt dışı kredilerinden haberdar olmadığını ifade ederek bu kredilerden faydalanmak isteyen iş adamlarına her türlü danışmanlık hizmetini vereceğini söylüyor.

Geçtiğimiz günlerde SOLMAZLAR firmasına hazırladığı proje ile 15 milyon Euro `luk yurt dışı kredi almasını sağlayan Geneş, bunun 10 yıl geri ödemesi ile Türkiye `ye kazandırdıklarının altını çiziyor.

SOLMAZLAR Firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Ali Solmaz ` da yaptığı açıklamada

Yurtdışı kredilerden bugüne kadar haberimiz yoktu. Bize bu yolu açan ve destek sağlayan değerli Nuri Geneş `e sonsuz teşekkür ediyorum dedi.

Kurumsal olan tüm firmaların mutlaka danışmanlık hizmeti almasının gerektiğini hatırlatan iş adamı Geneş, Memleketimiz benim için çok şey ifade ediyor. Yeni İş imkânları ve istihdamın yaratılmasında katkılarım olursa bu benim için en büyük zenginliktir. Bu hizmet aşkı ile çalışmalarıma hız vereceğim.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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İŞ ADAMI GENEŞTEN BÜYÜK BAŞARI
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