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İş adamı Selimhan Ok: Başarıların arkası kesilmeyecek

Genç iş adamı Selimhan Ok, ailesini gururlandırmaya devam ediyor. Finansal eğitimindeki başarısının ardından Kanada’da siyaset ve ekonomi eğitimini tamamlayan Selim Han Ok, Türkiye Ekonomi ve Siyaseti üzerine yazdığı tez ile gurur kaynağı olmuştu. 

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
03 Mart 2021 Çarşamba 16:37
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İş adamı Selimhan Ok: Başarıların arkası kesilmeyecek

HABER MERKEZİ
 

SELSAM-MCO GRUP ŞİRKETLERİNDE DEVİR TESLİM!

Atık, kent temizliği ve inşaat projelerinde faaliyet gösteren SELSAM-MCO Grup Şirketinin yönetiminde yer alan Selimhan Ok, şirketin projelerinde başarıdan başarıya koşuyor. Şirketinin başarısını hız kesmeden devam ettiren Selim Han Ok, gelecek hedeflerine dair bilgiler aktardı. 

Selimhan Ok: Virüs yaşayamaz

24 yaşındaki genç iş insanı Ok, ‘’Pandemi sürecinde endüstriyel atık ve kent temizliklerinde insanlar pandemi nedeniyle zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı için evsel atıklar arttı. Endüstride ev ihtiyaçları üzerine üretim arttı. Bu sebeple evsel tüketim hızlandı ve atıklar fazlalaştı. Mahalli ve ilçe bazında etkileşim üst seviyede olduğu için temizlik ve atık yönetimi konusu önem kazandı. Bulunduğumuz projelerde kent dezenfeksiyonu ve temizliğine aşırı önem vermekteyiz. Bizim bulunduğumuz yerlerde virüs yaşayamaz. Gelişmekte olan ülkemiz için alt yapı ve üst yapı çalışmalarına yatırım yapacağız.’’ dedi. 

Selimhan Ok: Başarılarımızın arkası kesilmeyecek 
Selimhan Ok cümlelerini ‘’Çok çalıştım, kendimi geliştirme adına yurt dışına gittim ve eğitimler aldım. Eğitimlerim devam ediyor, dünya geliştikçe ve değiştikçe ona adapte olmaya çalışıyorum. Azimle çalıştım ve memleketimize yararlı bir birey olarak yetiştim. Başarılarımı ve adımı sıkça duyacaksınız. Babamın ve ailemin emek verdiği şirketi omuzluyorum. Üniversite eğitimin bitmesinin ardından gelen başarılarıma güveniyorum. Başarılarımızın arkası kesilmeyecek.’’ İfadeleriyle tamamladı.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 03.03.2021 16:55
Anahtar Kelimeler:
Iş AdamıEkonomiSiyasetSelsammco
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