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İş insanı Murat Taşdemir markasını dünyaya taşıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
20 Nisan 2022 Çarşamba 11:49
İş insanı Murat Taşdemir markasını dünyaya taşıyor

Haber: Hakan Kanburoğlu 

Tekstil sektöründe suni deri alanında öncü olan Murat Taşdemir markasını genişletiyor. Otomotiv, giyim, çanta, mobilya kumaşı sektöründe hem ithalat hem ihracat yapan Murat Taşdemir markasına  tüm dünyanın ilgisini çekecek hamleler yapıyor. En büyük hayalini “Global marka olmak” şeklinde açıklayan Murat Taşdemir, “Türkiye’nin ekonomisine katkı sunmak bizi mutlu ediyor” ifadelerini kullandı. 


Murat Taşdemir kimdir? 

1997 yılında İstanbul’da doğdu. Aslen Elazığlı olan Murat Taşdemir, İstanbul Üniversitesi İşletme mezunudur. Merve Suni Deri Yönetim Kurulu Başkanı olan Murat Taşdemir aile şirketinin kurucu ortakları arasında yer alıyor.

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İş Insanı Murat Taşdemir Markasını Dünyaya Taşıyor
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