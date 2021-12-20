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İşletmeci Mehmet Uğur Deveci fark yaratıyor

Ünlü işletmeci Mehmet Uğur Deveci, gazeteci Hakan Kanburoğlu'na röportaj verdi. 

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
20 Aralık 2021 Pazartesi 17:23
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İşletmeci Mehmet Uğur Deveci fark yaratıyor

HAKAN KANBUROĞLU

İŞLETMECİDEN ZİYADE ''İYİ BİR MÜŞTERİYİM''

Mehmet Uğur Deveci kimdir?

 İstanbul’da Şişli’de doğdum. Aslında eski sporcuyum. Futbol ile ilgilendim. Bir tarafım Sivas bir tarafım Hataylıdır. İşletme mezunuyum.

İstanbul’da eğlencenin anlayışını değiştiren mekanlara imza attınız. Bu başarınızın sırrı nereden geliyor?

Öncelikle güzel cümleleriniz için teşekkür ederim. İstanbul’da gezen, araştıran, eğlenmeyi seven biriyim. Genelde ‘’İyi bir müşteriyim.’’ demekten kaçınmam. Eksikleri, mesleğimizi geliştirecek, mesleğimize katkıda bulunacak detayları görmeyi çok seviyorum. Bunlardan yola çıkarak, keyifli mekanlar işletiyorum. Keşfetmek güzeldir.




''MÜDANA İLE AİLE ORTAMI YARATTIK ''

 Müdana ile yine fark yarattınız. Müdana’yı bize anlatır mısınız?

Müdana; kimseye minnet etmeyen, dik duran anlamına gelmektedir. Bu mekanda aile ortamı yarattığımı hissettim. İster istemez özgüven yarattı. Mekanımıza daimi yüzler, birbiriyle dostluklar, doğru lezzet yer alıyor. Aslında en önemli çizgimiz; doğru lezzetler ve fiyat politikası. Gelen misafirlerimiz 20-45 yaş aralığında ve bilinçli kişiler. Bu tarz insanları görmek bize keyif veriyor.

Luz Nişantaşı hakkındaki son durum nedir?


Pandemiden önce olduğu gibi yine çok keyifli başladı. Popüler sanatçılarla keyifli geçiyor. Tadilat eksikliğini giderip yılbaşından sonra yeniden programlarımıza devam edeceğiz.

''ALAÇATI VE BODRUM'DA EĞLENCE ANLAYIŞINI DEĞİŞTİRECEK''

Yaz projeleriniz var mı?


Alaçatı ve Bodrum’da güzel projelere imza atacağız. Keyifli canlı performanslar, eğlence ve lezzetli menüler için şimdiden çalışıyoruz.

Tutamayan mekanınız yok, sırrınız nedir?


Mekanlarımızın tutmasının sebebi; empati yapıp insanların isteklerini görebiliyorum. En güzeli de samimiyet ve doğru hizmet. İnsanlar zor şartlar altında para kazanıp bir nebzede olsa bizimle dertlerini unutmaya çalışıyorlar. Bu ağır bir yük. Herkesi mutlu etme sanatı bizim yaptığımız.


''FARKLI KONSEPTLERE İMZA ATACAK''

Gelecekteki hedefleriniz ve hayalleriniz neler?


Gelecekte hedeflerim ve hayallerim aşırı yüksek. Geniş ve farklı konseptlerle eğlence dünyasında farkındalık yaratacak güzellikleri hedefliyorum.

Sizi diğer işletmecilerden farklı kılan nedir?


Beni diğer işletmecilerden farklı kılan; herkese kucak açmayı seviyorum ve insanları buna alıştırıyorum. İnsanlar yorulsa da her gördüklerinde bana sarılıyorlar. Benim işim insanların kötü zamanlarını unutturmak ve onlara saygı göstermek. Dolayısıyla her zaman güzel hizmet vermeye çalışıyorum. 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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İşletmeci Mehmet Uğur Deveci Fark Yaratıyor
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