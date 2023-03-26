İstanbul'daki havalimanlarından 2 ayda 16 milyon yolcu uçtu

İstanbul

Tüm dünyayı 2020 yılında etkisi altına alan Kovid-19 salgını sürecinde dünya genelinde ve Türkiye'de büyük ölçüde azalan yolcu trafiği, 2022'nin başından bu yana hızla toparlanma sürecine girdi.

Salgının etkisinin azalmasıyla geçen yılın ilk aylarından başlayan hava trafiği ve yolcu sayılarındaki artış, 2023 yılının ilk iki ayında devam etti.

İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında bu yılın ilk 2 ayında ağırlanan yolcu sayılarında geçen seneye göre ciddi artışlar görüldü.

İstanbul Havalimanı'nda 3 milyon 723 bin 746 yolcu artışı

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilerden derlediği bilgilere göre, İstanbul Havalimanı'nı bu yılın ilk 2 ayında 10 milyon 768 bin 64 yolcu kullandı.

Bu yolculardan 2 milyon 396 bin 623'ü iç, 8 milyon 371 bin 441'i ise dış hatlardan seyahat etti.

Geçen yılın aynı döneminde 1 milyon 855 bin 530 yolcunun iç hatlar, 5 milyon 188 bin 788 kişinin de dış hatlar olmak üzere 7 milyon 44 bin 318 yolcunun kullandığı İstanbul Havalimanı, geçen yılın aynı döneme göre yolcu sayısını 3 milyon 723 bin 746 artırdı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 5 milyon 204 bin 29 yolcu uçtu

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan da bu yılın ocak-şubat döneminde iç hatlarda 2 milyon 476 bin 510, dış hatlarda ise 2 milyon 727 bin 519 yolcu olmak üzere 5 milyon 204 bin 29 kişi seyahat etti.

Geçen yılın aynı dönemine göre, 2 milyon 102 bin 197 iç hat ve 2 milyon 110 dış hat olmak üzere 4 milyon 102 bin 307 yolcunun kullandığı Sabiha Gökçen Havalimanı’nda, bu yılın ocak-şubat dönemindeki yolcu sayısı iç hatlarda yüzde 18, dış hatlarda da yüzde 36 arttı.

İstanbul havalimanlarındaki yolcu artışı 2 ayda yüzde 43'e ulaştı

İstanbul havalimanlarından, bu yılın ilk 2 ayında iç hatlarda 4 milyon 873 bin 133, dış hatlarda ise 11 milyon 98 bin 960 olmak üzere toplam 15 milyon 972 bin 93 yolcu seyahat etti.

Geçen yılın aynı dönemde 11 milyon 146 bin 625 kişinin seyahat ettiği İstanbul'daki havalimanları bu yılın aynı döneminde yolcu sayısını 4 milyon 825 bin 468 kişi artırdı.

Uçuş sayısı da artış gösterdi

Bu yılın 2 ayındaki yolcu sayılarına paralel olarak İstanbul havalimanlarındaki uçuş sayıları da artış gösterdi.

İstanbul Havalimanı'nda 2022'nin ilk 2 aylık döneminde iç hatlarda 18 bin 602, dış hatlarda 55 bin 847 sefer düzenlendi. Geçen yılın ilk 2 ayında 52 bin 663 seferin yapıldığı havalimanında bu senenin aynı döneminde 74 bin 449 uçuş yapıldı.

Geçen yıla göre uçuşların 21 bin 786 arttığı İstanbul Havalimanı'nda bu artış yüzde 41 olarak hesaplandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 33 bin 46 uçuş yapıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan geçen yılın ilk iki ayında yapılan 29 bin 421 uçuş, bu yılın aynı döneminde 15 bin 848 iç, 17 bin 198 de dış hat olmak üzere 33 bin 46 olarak kaydedildi.

Geçen yıl ocak-şubat döneminde Atatürk Havalimanı'ndan toplam 4 bin 497 uçuş yapılırken bu yılın aynı aylarında iç hatlarda 2 bin 611, dış hatlarda 1402, olmak üzere toplamda ise 4 bin 13 sefer icra edildi.

İstanbul havalimanlarından geçen yılın aynı döneminde gerçekleştirilen 86 bin 581 sefer sayısı, bu yılın ilk 2 ayında 24 bin 927 artışla 111 bin 508 oldu.