İstanbul Havalimanı geçen hafta Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İSTANBUL - İstanbul Havalimanı, 24-30 Ağustos döneminde Avrupa'daki en yoğun havalimanları arasında günlük ortalama bin 310 uçuşla birinci sırada yer aldı.



Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından geçen haftanın uçuş ve yolcu trafiğine ilişkin veriler paylaşıldı. Buna göre, İstanbul Havalimanı, 24-30 Ağustos döneminde Avrupa'daki en yoğun havalimanları arasında günlük ortalama bin 310 uçuşla birinci oldu.



Salgın dönemi öncesi uçuş performanslarının da karşılaştırıldığı EUROCONTROL raporuna göre, Avrupa'daki birçok havalimanı 2019 yılı uçuş performansının çok gerisinde kalırken İstanbul Havalimanı yüzde 2 oranında uçuşlarını artırdı. İstanbul Havalimanı'nın ardından Paris Charles de Gaulle, Amsterdam Schiphol, Frankfurt ve Londra Heathrow Havalimanları sıralandı.



Antalya Havalimanı ise söz konusu dönemde günlük 944 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 7'nci havalimanı olurken, bu sayı ile 2019 yılına göre uçuşlarını yüzde 1 artırmış oldu.