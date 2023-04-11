İstanbullu şirketlerin sanayi ihracatı martta 8 milyar doları aştı

İstanbul

Türkiye'nin ihracatında lokomotif görev üstlenen İstanbul'un, sanayi ürünleri ihracatında da önemli bir payı bulunuyor. Sanayi şirketleri, ürünlerini küresel ticarette önemli bir konuma sahip olan İstanbul'dan dünyanın dört bir yanına ulaştırıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, İstanbullu şirketlerin dış satımı, geçen ay 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 artarak 9 milyar 425 milyon dolara ulaştı.

İstanbul'u, 1 milyar 801 milyon dolarla Kocaeli, 1 milyar 509 milyon dolarla Bursa, 1 milyar 348 milyon dolarla İzmir ve 1 milyar 87 milyon dolarla Ankara izledi.

Mart ayında sanayi sektörü 17 milyar 230 milyon dolarlık ihracata imza atarken, söz konusu dış satımın 8 milyar 129 milyon dolarını İstanbullu şirketler gerçekleştirdi.

Bu dönemde İstanbul'un sanayi sektörü ihracatındaki payı yüzde 47,1 oldu. Kentin sanayi ihracatı, martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 arttı.

Geçen ay İstanbul'dan kimyevi maddeler ve mamulleri 1 milyar 671 milyon dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 1 milyar 428 milyon dolar, otomotiv endüstrisi 773 milyon 916 bin dolar, elektrik ve elektronik 757 milyon 983 bin dolar, çelik sektörü 670 milyon 346 bin dolar, mücevher sektörü 648 milyon 394 bin dolar, demir ve demir dışı metaller 639 milyon 277 bin dolar, tekstil ve ham maddeleri 394 milyon 214 bin dolar, makine ve aksamları 339 milyon 104 bin dolar, iklimlendirme sanayi 260 milyon 421 bin dolar, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri 233 milyon 713 bin dolar, deri ve deri mamulleri 139 milyon 784 bin dolar, gemi, yat ve hizmetleri 94 milyon 543 bin dolar, halı sektörü 65 milyon 847 bin dolar, diğer sanayi ürünleri 11 milyon 66 bin dolarlık ihracat yaptı.

Sanayi ihracatında 14 il 100 milyon doları aştı

İstanbul'un ardından mart ayında en fazla sanayi ihracatını gerçekleştiren il 1 milyar 738 milyon dolarla Kocaeli oldu.

1 milyar 361 milyon dolarla Bursa üçüncü sırada yer alırken, İzmir 895 milyon 264 bin dolar, Ankara 793 milyon 262 bin dolar, Gaziantep 568 milyon 97 bin dolar, Sakarya 478 milyon 526 bin dolar, Manisa 401 milyon 346 bin dolar, Denizli 363 milyon 14 bin dolar, Konya 243 milyon 561 bin dolarlık sanayi ihracatı gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde Kayseri'den 202 milyon 611 bin dolar, Tekirdağ'dan 161 milyon 117 bin dolar, Hatay'dan 150 milyon 884 bin dolar ve Çorum'dan 100 milyon 330 bin dolar tutarında sanayi ihracatı yapıldı.

İstanbul en fazla dış satımı Almanya'ya yaptı

Geçen ay İstanbul'dan dünyanın 213 noktasına dış satım yapıldı.

İstanbul'un en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkelere bakıldığında, Almanya ve İtalya zirvede yer aldı.

Kent, en fazla dış satımı 754 milyon 835 bin dolarla Almanya'ya yaptı.

Almanya'yı, 493 milyon 111 bin dolarla İtalya, 468 milyon 329 bin dolarla ABD, 467 milyon 716 bin dolarla Rusya Federasyonu ve 412 milyon 108 bin dolarla Birleşik Krallık takip etti.