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İstanbul’un popüler mekanlarından biri olan Kuruçeşme Kahvesi yenilendi.

İlhan Zeytun’un kurucu ortağı ve işletmecisi olduğu restoran, artık Kuka ismiyle misafirlerini ağırlamaya başladı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
19 Kasım 2021 Cuma 15:33
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İstanbul’un popüler mekanlarından biri olan Kuruçeşme Kahvesi yenilendi.

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Mekanın önceki gün yapılan açılışına ünlü simalar da katıldı. Zeynep Koçak, Günay Musayeva, Saruhan Hünel ve Uğurkan Erez’in bulunduğu gecede keyifli anlar yaşandı.

Çıkışta muhabirlerle sohbet eden oyuncu Saruhan Hünel, geçtiğimiz günlerde İstanbul’a gelen La Casa de Papel’in başrol oyuncularından Pedro Alonso ile bir araya gelişini anlattı. Hünel, “Gerçekten egosuz ve kibar bir adam. Bizim sektördeki oyuncu arkadaşlar ondan bu konuda ders almalı” diye konuştu.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
İstanbulun Popüler Mekanlarından Biri Olan Kuruçeşme Kahvesi Yenilendi.
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