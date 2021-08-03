Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 45
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1404.1
ALTIN
491.91
DOLAR
8.4340
STERLİN
11.7268
EURO
10.0261
Pamukkale Üniversitesi 19 Öğretim Üyesi alıyor
Pamukkale Üniversitesi 19 Öğretim...
Fırat Üniversitesi 23 Öğretim Üyesi alıyor
Fırat Üniversitesi 23 Öğretim...
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Ticari Servis (S) Plakaları kiraya veriliyor 
Ticari Servis (S) Plakaları...

KADOOĞLU HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI CELAL KADOOĞLU, TÜRKİYE İÇİN ÜRETİYORUZ! 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Ağustos 2021 Salı 17:31
0 Okunma
KADOOĞLU HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI CELAL KADOOĞLU, TÜRKİYE İÇİN ÜRETİYORUZ! 

ABDULLAH YİĞİT-ANKARA 

Kadoil ve Kadooğlu Yağ, "Capital 500" listesinde, Kadooğlu'nun çifte gururu!

Capital Dergisi'nin, Türkiye'nin en büyük özel sektör şirketlerini belirlemek amacıyla yaptığı "Capital 500" araştırmasının sonuçları açıklandı. Listede Kadooğlu Holding iki şirketle yer alma başarısını gösterdi.

Türkiye’nin en prestijli ekonomi dergilerinden Capital'in, şirketlerden 2020 yılı cirolarını baz alarak gerçekleştirdiği araştırmaya Gaziantep’li firmalar damgasını vurdu. Listede Gaziantep'ten 24 firma yer alırken, Gaziantep merkezli Kadooğlu Holding'in akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren şirketi Kadoil ve Kadooğlu Yağ şirketleri de listede üst sıralarda yer aldı. İki şirketin birden Capital 500'de yer alması Kadooğlu Holding’e, bu yıl çifte gurur yaşattı.

Türkiye’nin dev şirketlerinin 2020 yılını nasıl bir performansla kapattığını ortaya koyan araştırma sonuçlarına göre, Türkiye akaryakıt sektörünün önde gelen firmalarından Kadoil, Capital 500’de 203. sırada yer alırken, yine ülkemizin en hızlı büyüyen şirketleri arasında yer alan Kadooğlu Yağ ise listeye 384. sırada girme başarısını gösterdi. 

KADOOĞLU: TÜRKİYE İÇİN ÜRETİYORUZ!

Kadooğlu Holding markalarının Capital 500’de iki markası ile yer almasından gurur duyduklarını ifade eden Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal Kadooğlu; Türkiye'nin her anlamda kalkınmasının üretimle mümkün olacağına dikkat çekti. Sayın Kadooğlu; 

"Ülkemizde üst üste yaşanan yangınlardan dolayı yaşadığımız üzüntü çok büyük. Şimdi ülkemizin her anlamda güçlenmesi için birlik ve beraber içerisinde daha çok çalışmamız, daha çok üretmemiz gerekiyor. Kadooğlu Holding olarak akaryakıttan otogaza, gıdadan inşaata, iç-dış ticaretten istasyon işletmeciliğine kadar birçok farklı alanda faaliyet gösteriyoruz. Holding bünyesinde yer alan tüm şirketlerimizde, yatırım, üretim, istihdam ve ihracatımızı artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam ederek ülkemizin 2023 hedeflerine katkı sunmanın heyecanı ile yaşıyoruz."

Anahtar Kelimeler:
KADOOĞLU HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI CELAL KADOOĞLUTÜRKİYE İÇİN ÜRETİYORUZ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fındık üreticisi taban fiyatın açıklanmasını bekliyor
Fındık üreticisi taban fiyatın açıklanmasını bekliyor
Avrupa’nın önde gelen kripto festivaline yoğun ilgi
Avrupa’nın önde gelen kripto festivaline yoğun ilgi
Bakan Muş: Temmuz ayı ihracatımız yüzde 10 arttı
Bakan Muş: Temmuz ayı ihracatımız yüzde 10 arttı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans