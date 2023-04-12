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Kahramanmaraş'ta depremde zarar gören fabrika onarımın ardından tekrar ihracata başladı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'taki depremler nedeniyle zarar gören fabrika, onarım çalışmalarının ardından yeniden üretime başladı.

12 Nisan 2023 Çarşamba 12:25
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Kahramanmaraş'ta depremde zarar gören fabrika onarımın ardından tekrar ihracata başladı

an Mehmet Şahin/AA
 

    

Kahramanmaraş

Depremlerde kentin farklı noktalarında bulunan birçok fabrika hasar gördü, Ağır hasarlı fabrikalar üretime ara verirken az hasarlı bazı firma sahipleri de iş yerlerinde tadilat ve onarımı kısa sürede tamamlayarak yeniden üretime geçti.

Küçük Sanayi Sitesi'nde yaptığı üretimin yüzde 80'ine yakınını Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç eden firma, onarım çalışmalarının ardından yeniden faaliyete başladı.

Firmanın genel müdürü Cuma Sarıkaya, AA muhabirine, depremin yaralarını sararak üretime başladıklarını söyledi.

Depremde zarar gören fabrikada güçlendirme çalışması yaptıklarını belirten Sarıkaya, "Üretmeye devam edeceğiz, fabrikada çarklar dönmeye başladı. Bu zor günlerden inşallah güçlenerek çıkacağız." dedi.

"En kısa sürede tedarik zincirini faaliyete geçirmeyi planlıyoruz"

Cuma Sarıkaya, üretimin başlamasıyla ihracat taleplerinin gelmeye başladığını ifade etti.

Üretmeye ve kente katma değer sağlamaya kaldıkları yerden devam edeceklerini vurgulayan Sarıkaya, "Fabrikamızın duvarları yıkıldı ama genel anlamda ayaktaydı. Dört bir yandan hemen tadilata başladık ve fabrikamızı ayağa kaldırdık. Üretimimiz kaldığı yerden devam ediyor." diye konuştu.

Ayda yaklaşık 35 bin takım çaydanlık ürettiklerine işaret eden Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Bunun yüzde 75-80'ini Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz. İç piyasada da belli bir potansiyelimiz var. İhracat talepleri gelmeye başladı. En kısa sürede tedarik zincirini faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Deprem öncesinde 80 çalışanımız vardı, ilk gün yüzde 30 personelle başladık. En kısa sürede eleman eksiğimizi tamamlayıp üretimimizi düzene sokacağız."

Ustabaşı Ahmet Karaca ise zor günlerin geride kaldığını ve mesaiye başladıklarını dile getirdi.

Çalışmaya başlamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Karaca, "Çok şükür işletmemiz faaliyete geçti, çalışmaya başladık. Allah bir daha böyle felaketleri göstermesin. Fabrikamız açıldı, bundan sonra evimize ekmek götüreceğiz." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FabrikaDepremIhracat
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