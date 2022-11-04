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Karaca: AyakkabÄ± sektÃ¶rÃ¼ yÄ±lÄ± 1,2 milyar dolar ihracatla kapatmayÄ± hedefliyor

04 KasÄ±m 2022 Cuma 15:49
Karaca: AyakkabÄ± sektÃ¶rÃ¼ yÄ±lÄ± 1,2 milyar dolar ihracatla kapatmayÄ± hedefliyor

ANTALYA - Ä°stanbul Deri ve Deri Mamulleri Ä°hracatÃ§Ä±larÄ± BirliÄŸi (Ä°DMÄ°B) BaÅŸkanÄ± GÃ¼ven Karaca, "Bu yÄ±lÄ±n 10 ayÄ±nda 317,8 milyon Ã§iftle 1 milyar dolar ihracata imza atan ayakkabÄ± sektÃ¶rÃ¼, yÄ±lÄ± 1,2 milyar dolar ihracatla kapatmayÄ± hedefliyor" dedi.

Eksposhoes AyakkabÄ± Moda Saraciye FuarÄ±, Antalya'nÄ±n Serik ilÃ§esinde dÃ¼zenlendi. 45 Ã¼lkeden 800'Ã¼n Ã¼zerinde yabancÄ± alÄ±cÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± fuar ve sektÃ¶r hakkÄ±nda bilgi veren Ä°DMÄ°B BaÅŸkanÄ± GÃ¼ven Karaca, ayakkabÄ± sektÃ¶rÃ¼ne Avrupa'dan ciddi anlamda talepler olduÄŸunu aktardÄ±. FuarlarÄ±n ihracata katkÄ±sÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k olduÄŸunu ifade eden Karaca, "Bu yÄ±lÄ±n 10 ayÄ±nda 1 milyar dolar ihracata imza atan, yÄ±l sonunda ise 1,2 milyar dolar ihracat hedefi koyan ayakkabÄ± sektÃ¶rÃ¼; 45 Ã¼lkeden 800'Ã¼n Ã¼zerinde yabancÄ± alÄ±cÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± Eksposhoes AyakkabÄ± Moda Saraciye FuarÄ±'nda buluÅŸtu. Bu yÄ±l 13'Ã¼ncÃ¼sÃ¼ dÃ¼zenlenen fuarÄ± Arnavutluk, Azerbaycan, Amerika BirleÅŸik Devletleri, BelÃ§ika, Avusturya, Bulgaristan, Beyaz Rusya, GÃ¼rcistan, Ä°srail, Ä°talya, KaradaÄŸ, Kazakistan, KÄ±rgÄ±zistan, Kosova, Litvanya, LÃ¼bnan, Macaristan, Moldova, Ã–zbekistan, Polonya, Gana, Fas, Romanya, Rusya, SÄ±rbistan, Slovakya, TÃ¼rkmenistan ve Ukrayna baÅŸta olmak Ã¼zere 45 Ã¼lkeden 800'Ã¼n Ã¼zerinde yabancÄ± alÄ±cÄ± ziyaret etti" dedi.

'TÃœRK AYAKKABISINA Ã‡OK CÄ°DDÄ° TALEP VAR'

AyakkabÄ± ihracatÄ±ndaki ivmeye dikkati Ã§eken Karaca, "Bu yÄ±lÄ±n 10 ayÄ±nda 317,8 milyon Ã§iftle 1 milyar dolar ihracata imza atan ayakkabÄ± sektÃ¶rÃ¼, yÄ±lÄ± 1,2 milyar dolar ihracatla kapatmayÄ± hedefliyor. AyakkabÄ±da 2021'in toplam ihracatÄ±nÄ±, bu yÄ±lÄ±n 10 ayÄ±nda yakalamÄ±ÅŸ olduk. Avrupa'dan TÃ¼rk ayakkabÄ±sÄ±na Ã§ok ciddi talep var. Ãœretimde Ã¶lÃ§ek sorunumuzu gidermemiz durumunda, ayakkabÄ± ihracatÄ±nda birkaÃ§ yÄ±l iÃ§erisinde Ã§ok farklÄ± noktalara gelebiliriz. Ä°DMÄ°B olarak Vietnam'a ve KamboÃ§ya'ya bir heyet gÃ¶nderiyoruz. Ãœretimde geldikleri noktalarÄ± yerinde gÃ¶receÄŸiz" diye konuÅŸtu.

EL YAPIMI AYAKKABIYA BÃœYÃœK Ä°LGÄ°

Mardinli ayakkabÄ± Ã¼reticisi Ä°lhami YÄ±ldÄ±z'Ä±n Eksposhoes iÃ§in Ã¼rettiÄŸi el yapÄ±mÄ± ayakkabÄ± da fuarda sergilendi. Ã–zel taÅŸlarla kaplanan ve yapÄ±mÄ± 1 ay sÃ¼ren ayakkabÄ± 2023 yÄ±lÄ±nda Ä°talya baÅŸta olmak Ã¼zere yurt dÄ±ÅŸÄ± fuarlarda 'TÃ¼rkiye AyakkabÄ±sÄ±' etiketiyle sergilenecek. AyakkabÄ± hakkÄ±nda bilgi veren YÄ±ldÄ±z, "Ãœzerindeki taÅŸlar deÄŸerli ve paha biÃ§ilemez. Bu ayakkabÄ± el iÅŸÃ§iliÄŸi ve emeÄŸi ile yapÄ±ldÄ±. El iÅŸÃ§iliÄŸine hiÃ§bir zaman deÄŸer biÃ§ilemez. Bu ayakkabÄ±yÄ±, Ã¼lkemiz adÄ±na yurt dÄ±ÅŸÄ±nda fuarlarda sergileyeceÄŸiz" dedi.

DHA

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