Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.271,36
ALTIN
1.153,61
DOLAR
18,79
STERLİN
23,06
EURO
20,41
40 ilde 443 muhtelif arsa açık artırma ile satılacak
40 ilde 443 muhtelif...
Güngören Belediye Başkanlığı'ndan satılık daire ve dükkanlar
Güngören Belediye Başkanlığı'ndan satılık...
Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kat karşılığı inşaat ihalesi
Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden...
Türk Patent ve Marka Kurumu Sözleşmeli Çözümleyici alacak
Türk Patent ve Marka...

Karadeniz gazını aktaracak ölçüm istasyonu ve kara boru hattı tamamlandı

Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğal gazı ulusal sisteme aktaracak ölçüm istasyonu ve boru hattının Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ekipleri tarafından tamamlandığı bildirildi.

17 Ocak 2023 Salı 10:17
Karadeniz gazını aktaracak ölçüm istasyonu ve kara boru hattı tamamlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, martta ulusal sisteme bağlanacak doğal gaz sahasında çalışmalar devam ediyor.
Denizde ve karada Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yürütülen çalışmaların yanında BOTAŞ ekipleri de gazı ulusal sisteme bağlamak için hazır halde bulunuyor.
Açıklamada, "Yerli gaz, denizin 170 kilometre açığından özel borularla Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne geldikten sonra burada birtakım işlemlere tabi tutulacak. Buradaki işlemler TPAO tarafından yürütülecek. Ardından Karadeniz gazı ulusal sisteme bağlanmak için BOTAŞ'a iletilecek. BOTAŞ'ta test edilecek gaz, sonrasında da evlere teslim edilmek üzere boru hattına iletilecek." ifadeleri kullanıldı.
Sahadan ilk etapta günlük 10 milyon metreküp gaz aktarımı yapılacak olsa da Filyos Doğal Gaz Ölçüm İstasyonu'nun günlük 50 milyon metreküp kapasiteli tasarlandığı belirtilen açıklamada, gazı ulusal sisteme aktaracak ölçüm istasyonu ve boru hattının BOTAŞ ekipleri tarafından tamamlandığı kaydedildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yerli gazı ulusal sisteme bağlamak için ilk etapta 36 kilometrelik boru hattı seriminde ekipler özel geçiş uygulamalarını devreye aldı. Dünyada ilk defa otomatik kaynak makinesi bu kadar kısa bir hat için kullanıldı. Maliyetinden dolayı daha çok uzun hatlarda tercih edilen otomatik kaynak makinesi 'sıfır hata' için bu projede yer aldı. Proje kapsamında yol, dere, enerji nakil hatları gibi 87 nokta özel geçiş uygulaması yapıldı. Bu uygulama toplam boru hattının yüzde 10'unu oluşturdu. Bunların yanında yerleşim yerlerinde de özel geçişler yapıldı. Ekiplerin zorlayan en önemli faktörlerden birisi de eğim oldu. Yüzde 65'lik kısmı yüksek eğimli arazinden oluşan boru hattı güzergahında kimi zaman özel ekipmanlar kullanıldı. Bir diğer zorluk ise Filyos Nehri oldu. Zaman zaman yüksek debide akan ve önüne gelen her şeyi akıntıya katan nehirden ekipler 200 metre boru hattı geçirdi. Ayrıca nehir geçişi sırasında bataklık olarak tabir edilen bir nokta da kurutuldu. Tüm bu çalışmaların sonucu hem ölçüm istasyonu hem de boru hattı yerli gaz için martı beklemeye başladı."

AA

Anahtar Kelimeler:
Sakarya Gaz SahasıKaradenizGazDogal GazIstasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'nin 3'üncü FSRU gemisi Akdeniz'e girdi
Türkiye'nin 3'üncü FSRU gemisi Akdeniz'e girdi
Yabancılara konut satış adedi 67 bini aştı
Yabancılara konut satış adedi 67 bini aştı
Bakan Nebati: Türkiye dünyadan oldukça pozitif yönde ayrışmayı başarmıştır
Bakan Nebati: Türkiye dünyadan oldukça pozitif yönde ayrışmayı başarmıştır
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans