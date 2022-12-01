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Karadeniz gazını dağıtacak 280 tonluk 'Peçenek' denize indirildi

KARADENİZ gazında kuyulardan gelen gazı toplayıp ana boru hattına bağlayacak 'Peçenek' ismi verilen 280 tonluk dağıtım haznesi, 20 saat süren operasyonla denizin 2 bin 200 metre altına indirildi.

01 Aralık 2022 Perşembe 10:46
Karadeniz gazını dağıtacak 280 tonluk 'Peçenek' denize indirildi

Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfi olarak kayıtlara geçen Sakarya Gaz Sahası'nda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Karada yaklaşık 5 bin, denizde de 2 bin 500 kişinin görev yaptığı projede, doğal gazı yaklaşık 170 kilometre açıktan karaya taşıyacak boru serimi tamamlandı. Denizin 2 bin 200 metre altındaki enerji üssü kurma çalışmaları da devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde denize indirilecek en büyük ekipman, Filyos Limanı'na getirildi. Yaklaşık 6,5 metre yüksekliğinde, 8,6 metre genişliğinde ve 18,2 metre uzunluğundaki ekipman yaklaşık 280 ton ağırlığında. Ekipmana TPAO ekipleri tarafından 'Peçenek' ismi verildi. Kuyulardan gazı toplayıp ana boru hattına bağlayacak dağıtım haznesi 'Peçenek', limandan denize indirmenin yapılacağı Sakarya Gaz Sahası'na gemiyle taşındı. Burada özel vinçler ve su altı robotların yardımıyla deniz tabanına indirilen dev ekipman, görev yerine yerleştirildi. Gece boyunca devam eden operasyon yaklaşık 20 saat sürdü.

'TÜRKİYE YÜZYILI, ENERJİNİN DE YÜZYILI OLACAK'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli gazı vatandaşla buluşturmak için çalışan TPAO ekiplerine teşekkür etti. Karada yükselmeye devam eden Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nin yüzde 85'inin, Sakarya Gaz Sahası'nda, denizde devam eden çalışmalarının yüzde 65'inin tamamlandığına işaret eden Bakan Dönmez, "Denizde tam 51 gemi bu operasyon için çalışıyor. Çoğunluğu bizim insanımız, binlerce çalışan mesai harcıyor. Hepimizin tek bir hedefi var. Karadeniz gazını milletimizle bir an önce buluşturmak" diye konuştu.

Keşfin ateşinin gelecek yılın mart ayında evleri ısıtacağını bildiren Dönmez, "Denizde ve karada işler planlandığı gibi ilerliyor. Geçtiğimiz günlerde bir aşamayı daha geçtik ve çok kritik bir ekipman olan dağıtım haznesini ekiplerimiz başarıyla deniz tabanına indirdi. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında enerji bağımsızlığının en önemli adımlarından birini hizmet almak için gün sayıyoruz. Türkiye Yüzyılı, enerjinin de yüzyılı olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

TPAO GENEL MÜDÜRÜ: ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin de sahadaki çalışmaların iş güvenliğini dikkate alarak 7 gün 24 saat esasıyla devam ettiğini aktardı. Karadeniz gazını ulusal sisteme bağlamak için yürütülen çalışmaların zorluğundan ve yoğunluğundan bahseden Bilgin, 20'ye yakın ülkeden ürün tedariki yaptıklarını ve işlemlerin sorunsuz devam ettiğini vurguladı. Türkiye'nin 100'üncü yılına yakışacak projede yer almaktan duyduğunu memnuniyeti dile getiren Bilgin, "Burada çalışan yaklaşık 7 bin 500 kardeşimiz de projenin büyüklüğünün farkında. Onlar Türkiye'nin enerji tarihine ismini yazdırıyorlar. Ne kadar gurur duysalar az. İnşallah bu gazı milletimizle buluşturana kadar özverili, hassas, istekli ve hiç bitmeyen enerjimizle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KaradenizGazDogal GazPeçenekBoru Hattı
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