Karadeniz TahÄ±l Koridoru AnlaÅŸmasÄ± 120 gÃ¼n sÃ¼reyle uzatÄ±ldÄ±

Ä°STANBUL - CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Karadeniz TahÄ±l Koridoru AnlaÅŸmasÄ±'yla ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu. ErdoÄŸan, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "TÃ¼rkiyeâ€™nin ev sahipliÄŸinde gerÃ§ekleÅŸtirilen dÃ¶rtlÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler neticesinde, TÃ¼rkiye, BirleÅŸmiÅŸ Milletler, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasÄ±nda alÄ±nan karar doÄŸrultusunda, Karadeniz TahÄ±l Koridoru AnlaÅŸmasÄ± 19 KasÄ±m 2022 tarihinden itibaren 120 gÃ¼n sÃ¼reyle uzatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" dedi.



AÃ§Ä±klamanÄ±n devamÄ±nda, "Geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 4 aylÄ±k dÃ¶nemde 500â€™e yakÄ±n gemi ile 11 milyon tondan fazla tahÄ±l ve gÄ±da maddesinin ihtiyaÃ§ sahiplerine ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ile bu anlaÅŸmanÄ±n dÃ¼nyanÄ±n gÄ±da temini ve gÃ¼venliÄŸi iÃ§in ne denli Ã¶nemli ve faydalÄ± olduÄŸu aÃ§Ä±kÃ§a gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r. AnlaÅŸmanÄ±n uzatÄ±lmasÄ± iradesini ortaya koyan BirleÅŸmiÅŸ Milletlerâ€™e, Genel Sekreter SayÄ±n Guterresâ€™e, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± SayÄ±n Putinâ€™e ve Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± SayÄ±n Zelenskiâ€™ye ÅŸÃ¼kranlarÄ±mÄ± sunuyor, emeÄŸi geÃ§en herkesi tebrik ediyorum. HayÄ±rlÄ± uÄŸurlu olsun" ifadeleri yer aldÄ±.