Galeriler Videolar Yazarlar Ä°Åž Ä°LANLARI
Antalya
Gazete SayfalarÄ± GÃœNCEL RÃ¶portaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Ã–ne Ã‡Ä±kan ManÅŸet KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÃœRKÄ°YE SAÄžLIK
BÄ°ST
4.567,05
ALTIN
1.056,15
DOLAR
18,62
STERLÄ°N
22,12
EURO
19,30
Samsun'da kamu konutlarÄ± satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
Samsun'da kamu konutlarÄ± satÄ±ÅŸa...
Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±, 2.500 SÃ¶zleÅŸmeli Personel alacak
Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±, 2.500 SÃ¶zleÅŸmeli...
Konya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± 144 Memur alacak
Konya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±...
Didim'de eÄŸitim ve dinlenme tesisi kiraya verilecek
Didim'de eÄŸitim ve dinlenme...

Karadeniz TahÄ±l Koridoru AnlaÅŸmasÄ± 120 gÃ¼n sÃ¼reyle uzatÄ±ldÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ±Â Recep Tayyip ErdoÄŸan, Karadeniz TahÄ±l Koridoru AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n 120 gÃ¼n sÃ¼reyle uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

17 KasÄ±m 2022 PerÅŸembe 13:59
Karadeniz TahÄ±l Koridoru AnlaÅŸmasÄ± 120 gÃ¼n sÃ¼reyle uzatÄ±ldÄ±

Ä°STANBUL - CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Karadeniz TahÄ±l Koridoru AnlaÅŸmasÄ±'yla ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu. ErdoÄŸan, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "TÃ¼rkiyeâ€™nin ev sahipliÄŸinde gerÃ§ekleÅŸtirilen dÃ¶rtlÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler neticesinde, TÃ¼rkiye, BirleÅŸmiÅŸ Milletler, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasÄ±nda alÄ±nan karar doÄŸrultusunda, Karadeniz TahÄ±l Koridoru AnlaÅŸmasÄ± 19 KasÄ±m 2022 tarihinden itibaren 120 gÃ¼n sÃ¼reyle uzatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" dedi.

AÃ§Ä±klamanÄ±n devamÄ±nda, "Geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 4 aylÄ±k dÃ¶nemde 500â€™e yakÄ±n gemi ile 11 milyon tondan fazla tahÄ±l ve gÄ±da maddesinin ihtiyaÃ§ sahiplerine ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ile bu anlaÅŸmanÄ±n dÃ¼nyanÄ±n gÄ±da temini ve gÃ¼venliÄŸi iÃ§in ne denli Ã¶nemli ve faydalÄ± olduÄŸu aÃ§Ä±kÃ§a gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r. AnlaÅŸmanÄ±n uzatÄ±lmasÄ± iradesini ortaya koyan BirleÅŸmiÅŸ Milletlerâ€™e, Genel Sekreter SayÄ±n Guterresâ€™e, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± SayÄ±n Putinâ€™e ve Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± SayÄ±n Zelenskiâ€™ye ÅŸÃ¼kranlarÄ±mÄ± sunuyor, emeÄŸi geÃ§en herkesi tebrik ediyorum. HayÄ±rlÄ± uÄŸurlu olsun" ifadeleri yer aldÄ±.

DHA

Son GÃ¼ncelleme: 17.11.2022 14:00
Anahtar Kelimeler:
CumhurbaÅŸkanÄ±Â Recep Tayyip ErdoÄŸanKaradeniz TahÄ±l Koridoru AnlaÅŸmasÄ±
Yorumlar
Avatar
AdÄ±nÄ±z
Yorum GÃ¶nder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak Ã¼zere yÃ¶neticiye iletilmiÅŸtir.×
Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.
Ä°lgili Haberler
Antalya'da yabancÄ±ya konut satÄ±ÅŸÄ± iki katÄ±na Ã§Ä±ktÄ±
Antalya'da yabancÄ±ya konut satÄ±ÅŸÄ± iki katÄ±na Ã§Ä±ktÄ±
Bakan DÃ¶nmez: GÃ¼Ã§lÃ¼ filomuz ile yeni mÃ¼jdeler iÃ§in azimle Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz
Bakan DÃ¶nmez: GÃ¼Ã§lÃ¼ filomuz ile yeni mÃ¼jdeler iÃ§in azimle Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz
KaraaÄŸaÃ§ acÄ± biberi ata tohumlarÄ±yla yetiÅŸtiriliyor
KaraaÄŸaÃ§ acÄ± biberi ata tohumlarÄ±yla yetiÅŸtiriliyor
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Ä°lanlar
    Copyright © 2022 - TÃ¼m haklarÄ± saklÄ±dÄ±r.
    KÃ¼nye Ä°letiÅŸim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans