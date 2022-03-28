Karaismailoğlu: 2 milyar 138 milyon Euro'nun teslimi için buradayız

İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Antalya Havalimanı Projesi, Kamu-Özel İşbirliği İhalesi Kira Peşinatı Ödeme Töreni'nde, sosyal medya üzerinden duyurduğu sürprizi açıkladı. Bakan Karaismailoğlu, "Antalya Havalimanı için hiçbir hazine garantisi yok, hiç bir yolcu garantisi yok. Bugün de yüzde 25'i olan 2 milyar 138 milyon Euro'nun teslim töreni için buradayız" dedi.



Antalya Havalimanı Projesi, Kamu-Özel İşbirliği İhalesi Kira Peşinatı Ödeme Töreni, İstanbul'da düzenlendi. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ihaleye katılan Fraport AG CEO'su Dr. Stefan Schulte, TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener ile Devlet Hava Meydanları Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin katıldı.





"YAPTIĞIMIZ YOLLAR SAYESİNDE TRAFİK KAZA ORANLARI YÜZDE 80 DÜŞTÜ"



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Bizim bütçemiz tabloda gözüken mavi alan kadar, ihtiyacımız yeşil kadar, aradaki farkı da yap-işlet-devret gibi kamu-özel işbirlikleri ile ilave bütçeler üreterek, aynı anda Anadolu'da hem Tokat Havalimanı'nı yapıyorum, hem de Antalya'daki havalimanını yaparak ülkemin ekonomisine ve ulaştırma altyapısına katkı sağlıyorum. Avrasya Tüneli'ni devlet kendi yapmış olsaydı, 1 milyar 245 milyon dolarlık bütçeyi cebinden çıkaracaktı. Üstüne her yıl 519 milyon lira işletmeye para harcayacaktı. Geçen yıl araç garantisini karşılamadığı için sadece 998 milyon lira işletmeciye katkıda bulunmuşuz. Yani devlet eğer bunu yapsaydı her yıl cebinden 519 milyon lira işletme maliyeti çıkacaktı bir de 1 milyar 245 milyon dolarlık yatırım bütçesi ayırmak zorundaydı. 2023 yılında garanti edilen araç sayısını toplamaya başlıyoruz ve artık ondan sonra direkt gelir gelmeye başlayacak. Yaptığımız yollar sayesinde trafik kaza oranlarında yüzde 80 azalma sağlandı" dedi.





"2 MİLYAR 138 MİLYON EURO KİRA PEŞİNATINI DA BUGÜN ALIYORUZ"



Bakan Karaismailoğlu "Antalya Havalimanı kapasitesini doldurmuştu. 785 milyon Euro'luk yatırım yapmamız gerekiyordu bu havalimanına en kolayı bütçeden 785 milyon Euro'yu ayırmaktı. Bizim Antalya Havalimanı'nı yaparken, Anadolu'da yüzlerce proje de vardı bekleyen. Bizim ilave finans kaynakları üretmemiz gerekiyordu. Antalya Havalimanı'nda da bunu yaptık. 2025 yılı sonrası 25 yılın işletme ihalesine çıktık. Sonucunda 8 milyar 55 milyon Euro'luk devlete kira ödemesini garanti ediyor bu işi alan yüklenici ve 2 milyar 138 milyon Euro kira peşinatını da bugün alıyoruz. Diyorlar ki Çanakkale Köprüsü'nden o kadar araç geçer mi? Geçecektir tabii zamanı gelince, dün 6 bin araç geçti. Antalya Havalimanı için hiçbir hazine garantisi yok, hiç bir yolcu garantisi yok. Bugün de onun yüzde 25'i olan 2 milyar 138 milyon Euro'nun teslimat töreni için buradayız" diye konuştu.