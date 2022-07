Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile Türkiye'nin denizyolu taşımacılığındaki rolü güçlenecektir

İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Denizcilik sektörümüze 2053 yılına kadar 21.6 milyar dolar yatırım gerçekleştireceğiz. Bu sayede 180 milyar dolar milli gelirimize katkı sunacağız. Kanal İstanbul ile Türkiye'nin denizyolu taşımacılığındaki rolü güçlenecektir. İstanbul Boğazı'nda seyir emniyetini arttıracağız, boğazdaki gemi trafiğini Kanal İstanbul ile azaltacağız" dedi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen 2. Denizcilik Zirvesi Beyoğlu'ndaki Tersane İstanbul'da başladı. Kabotaj Bayramı'nda başlayan ve yarın da devam edecek zirveye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yanısıra, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programa mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, zirvenin sonuçlarının sektöre yardımcı ve yol gösterici olacağına inandığını ifade etti.





ÜLKEMİZ ULAŞIMIN HER MODUNDA LOJİSTİK ÜS OLMAYA ADAY BİR ÜLKEDİR



Geçtiğimiz yıl düzenlenen Denizcilik Zirvesi'ndeki konuların takipçisi olduklarını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, bu yılda hem Türkiye hem de dünya için vazgeçilmez olan denizlerle ilgili strateji, hedef ve çalışmaların masaya yatırılacağını belirtti.



Deniz taşımacılığının dünya ekonomisinin merkezi, küresel ticaretin de bel kemiği olduğunu dile getiren Bakan Karaismailoğlu, "İstatistikler, Dünyada Covid-19 nedeniyle yaşanan yaklaşık yüzde 30'luk ticari daralmanın, 2008 finansal krizinden daha derin olduğunu göstermektedir. Pandemi döneminde, bu zorlu süreçte, ülkemizin lojistik sektörü tüm diğer ülkelerdekiler gibi önemli bir sınav vermiştir. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın etkilerine de hep beraber şahit olmaktayız. Tüm bu gelişmelere rağmen ülkemiz bu darboğazı, devlet aklıyla planlanan yatırımlar ve aldığı önlemler ve sektöre verdiği destekle güçlenerek çıkmıştır. Üç kıtayı birbirine bağlayan önemli jeostratejik ve jeopolitik konumuyla ülkemiz, aslında sadece deniz taşımacılığı sektörü açısından değil, ulaşımın her modunda lojistik bir üs olmaya aday bir ülkedir. Türkiye, 4 saatlik bir uçuş süresiyle; 1,6 milyar insanın yaşadığı, 38 trilyon dolar Gayrisafi Milli Hasıla ve 7 trilyon dolarlık ticaret hacminin olduğu bir pazarın tam ortasındayız. Asya-Avrupa kıtaları arasında en kısa, güvenli ve ekonomik uluslararası ulaşım koridoru olan "Orta Koridor"un anahtarı konumundaki ülkemizin uluslararası ticaretteki reddedilemez önemi her geçen gün artıyor" ifadelerini kullandı. Bakan Karaismailoğlu, son 20 yılda ulaşım ve iletişim altyapısına 183 milyar dolar yatırım yaptıklarına da dikkat çekti.





2053 YILINA KADAR 21.6 MİLYAR DOLAR YATIRIM GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ



Denizcilik sektöründe son 20 yılda çok önemli ilerlemeler kaydedildiğini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Deniz ticaret filomuz 31,2 milyon dedveyt tonluk kapasitesi ile ülkemiz, küresel deniz ticaret filosu bakımından 15'inci sırada. 2002 yılında 149 olan liman sayımız 217'ye, 37 olan tersane sayımızı 84'e çıkardık" dedi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, gerekli destekleri ve teşvikleri hayata geçirdiklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, "Nisan 2021'de yürürlüğe koyduğumuz "Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşvikine Dair Yönetmelik" uyarınca önemli bir teşvik mekanizmasını da devreye aldık. Türkiye'mizin 2053 Vizyonu ışığında, ülkemizi 'dünyanın ilk 10 ekonomisi' içinde hak ettiği yere kavuşturacak, 30 yılık ulaştırma ve haberleşme yatırım planımızı tüm kamuoyu ile paylaştık. Bu plan kapsamında 30 yılda 198 milyar dolarlık yatırım öngördük. Denizcilik sektörümüze 2053 yılına kadar 21.6 milyar dolar yatırım gerçekleştireceğiz. Bu sayede 180 milyar dolar milli gelirimize katkı sunacağız. Üretime etkisi 320 milyar doları aşacak. 30 yıl boyunca istihdama katkısı ise 5 milyon kişi olacaktır" dedi.





"KANAL İSTANBUL İLE TÜRKİYE'NİN DENİZYOLU TAŞIMACILIĞINDA ROLÜ GÜÇLENECEK"



Bakan Karaismailoğlu, "Kısaca '2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planımız'da Mavi Vatan'ımızın temeli, ulaşımdaki entegrasyonumuzun kilit noktası denizyollarına özel bir yer ayırdık. Liman tesis sayısını 217'den 255'e çıkaracağız. Yeşil Liman uygulamalarını yaygınlaştırılarak limanlarımızda yüksek oranda yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmasını sağlayacağız. Yalnızca ülkemizin değil, dünyanın da en önemli ulaşım projelerinden olan Kanal İstanbul ile Türkiye'nin denizyolu taşımacılığındaki rolü güçlenecektir. İstanbul Boğazı'nda seyir emniyetini arttıracağız, boğazdaki gemi trafiğini Kanal İstanbul ile azaltacağız. Kanal İstanbul, dünyada ve ülkemizde yaşanan teknolojik ve ekonomik gelişmeler, değişen iktisadi yönelimler ve ülkemizin ulaştırma altyapıları konusundaki artan ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan vizyon bir projedir. Kanal İstanbul tamamlandığında, başta İstanbul Boğazı ve çevresinde can ve mal güvenliğinin sağlaması ve boğazın tarihsel ve kültürel dokusunu korumasının yanı sıra, boğaz giriş ve çıkışlarındaki günlerce süren beklemeleri azaltarak İstanbul Boğazı'nın trafik yükünü hafifletecektir" diye konuştu.



Bakan Karaismailoğlu, ülke menfaatleri için Türk denizciliğinin gelişmesinin öneminin farkında olduğunu söyledi.