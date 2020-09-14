Katar, şirketlerinin Türkiye’ye ihracatının artması için program başlattı

İSTANBUL - Türkiye ile Katar arasındaki iş birliği yeni bir boyut kazanıyor.Katar Kalkınma Bankası (Qatar Development Bank - QDB), Katarlı şirketlerin Türkiye’ye yönelik petrol ve doğalgaz dışındaki ürünlerin ihracatını arttırmak amacıyla yeni bir çalışma başlattı. Buna göre; Türkiye’ye ihraç edilebilecek ürünlerin belirlenmesi için yönetim danışmanlığı, bağımsız denetim, vergi, ve muhasebe İK alanlarında hizmet veren Grant Thornton’un Türkiye birimi çalışma yapacak.





İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İŞ BİRLİKLERİ GÜNDEN GÜNE GÜÇLENİYOR





Çalışma ekibinin başında yer alan Grant Thornton Türkiye Turquality&Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri Birim Başkanı Dr. Aziz Hatipağaoğlu, konuyla ilgili değerlendirmesinde, iki ülke arasındaki dostluğa değinerek, “Katar ve Türkiye arasında diplomatik ilişkiler 1972 yılında kuruldu. Özellikle son 10 yılda ikili ilişkilerde uzun yol kat edildi. Katar’la çeşitli alanlarda iş birliğimizi pekiştirecek çok sayıda anlaşma, protokol ve mutabakat zaptı imzalandı. İki ülke arasındaki ekonomi, yatırım, ticaret, enerji, savunma alanlarındaki iş birlikleri günden güne daha da güçleniyor.” dedi.





“YAKIN GELECEKTE YENİ İŞ BİRLİKLERİNİN İMZALARI ATILACAKTIR”





Türkiye’nin 2023 hedefi doğrultusunda iki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolara ulaşmasının planlandığını kaydeden Hatipağaoğlu, “Mayıs ayında Katar ile Türkiye arasında gerçekleştirilen ikili para takası (swap) anlaşması 15 milyar dolar karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltilmişti. Katar Kalkınma Bankası da Türkiye ile ticaret hacmini arttırmak için çalışmalarını hızlandırdı. Yakın gelecekte yeni işbirlikleri için imzalar atılacaktır.” ifadelerini kullandı.





İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET HACMİ 2019 YIL SONU İTİBARİYLE YÜZDE 82 ARTTI





Türkiye ile Katar arasındaki iş birliği son dönemlerde benzersiz bir düzleme oturduğuna dikkat çekildi. İkili ilişkilerin, bölgesel vizyon ve politikalar konusundaki tutum, finans ve enerji alanındaki iş birliği son yıllarda ön planda yer alıyor. 2015 yılında 783 milyon dolar olan ticaret hacmi 2019 yıl sonu itibariyle yüzde 82’lik artışla 1 milyar 426 milyon dolara yükseldi. Ticaret Bakanlığı verilerine göre; Türkiye’nin Katar’a başlıca ihracat ürünleri arasında elektrik-elektronik aksamı, mobilya, inşaat aksamları, petrol-mineral yağları, süt ve süt ürünleri yer alıyor. Türkiye’nin Katar’dan başlıca ithalat ürünleri ise işlenmemiş alüminyum, mineral yakıtlar (LNG), plastik ürünleri yer alıyor.