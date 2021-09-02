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Kimya şirketi tekstil odaklı sürdürülebilirlik denetiminde birinci oldu

Akkim, tekstil kimyasallarının ‘Sıfır Zararlı Atık’ kapsamında değerlendirip ilerletilmesini sağlayan ZDHC belgelendirme programına katıldı. Kademe 3 denetimini başarıyla tamamladığını belirten şirket, 93,94 puan alarak Türkiye’deki en yüksek skora ulaştı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
02 Eylül 2021 Perşembe 14:53
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Kimya şirketi tekstil odaklı sürdürülebilirlik denetiminde birinci oldu

İSTANBUL - Yaşanabilir dünya adına sorumlu üretim-tüketim anlayışının yaygınlaştığı bu dönemde, şirketlerin önceliğinin sürdürülebilir olma yönünde ilerlediği ifade edildi. Endüstriyel üretimde, çevre ve insan sağlığı hassasiyetine verilen önem artarken uluslararası kuruluşların denetimleriyle firmaların bu alandaki performansı ölçülüp şeffaflıkla kamuoyuna duyurulduğu da vurgulandı. Ayrıca sürdürülebilirliği birinci planda tuttuğunu belirten Akkim Kimya, Tehlikeli Kimyasalların Sıfır Zararlı Atık (Zero Discharge of Hazardous Chemicals-ZDHC) belgelendirme programına katılarak denetimden geçtiğini de kaydetti.

SIFIR ZARARLI ATIK DENETİMİNDE EN YÜKSEK PUAN AKKİM’İN

Tekstil kimyasallarının değerlendirildiği ZDHC denetiminde 93,94 elde eden Akkim, Türkiye’de en iyi skoru aldığı kaydedildi. Denetimde yer alan Üretimde Kullanımı Kısıtlı Maddeler Listesi’ndeki kimyasalların uygunluk kontrol ve testleri tamamlanıp ürün güvenli bağımsız bir kuruluş tarafından onaylanmış oldu. Akkim’in denetime giren ürünleri ZDHC Gateway portalında incelenebiliyor.

“ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI BİRİNCİ ÖNCELİK”

Akkim’in iş modelinin merkezinde ürünlerin çevre ve insan sağlığına etkilerinin değerlendirilmesi olduğunu söyleyen Akkim Kimya Genel Müdürü Onur Kipri, “Bu alandaki en güncel ulusal ve uluslararası standartları takip ederek istisnasız uyguluyoruz. Yenilikçi ürünlerimizle müşterilerimize güvenilir bir çözüm ortaklığı sunuyoruz. Çalışmalarımız sayesinde ZDHC denetiminden Türkiye birinciliğiyle ayrılmak mutluluk verici” diye konuştu.

Sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen Akkim’in aynı zamanda tekstil sektörü için güvenli kimyasal tedariki kriterlerini belirleyen Global Organik Tekstil Standardı (GOTS) sertifikasyonuna sahip olduğu vurgulandı. Ayrıca tekstil endüstrisinin sürdürülebilir hedeflere doğru hareket etmesine yardımcı olan standartlardan biri olan ‘Bluesign®’ sistem ortakları arasında bulunan Akkim, EcoVadis sürdürülebilirlik derecelendirmesindeki altın bilinirlik seviyesini platin seviyesine yükseltmek amacıyla çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kimya şirketiTekstilAkkim
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