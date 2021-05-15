'Kırmızı elmas' hasadı başladı

İnegöl ilçesine bağlı kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde üretimi yapılan Kurşunlu çileğinde, hasat heyecanı yaşanıyor. Çiftçiler, yılın ilk hasadını gerçekleştirirken, 'Kırmızı elmas' olarak bilinen çileğin hasadı 8 ay boyunca sürecek. Tarlada kilosu 9 TL'den satılan ve bölgedeki bin 100 haneli mahallede oturan vatandaşların geçim kaynağı olan Kurşunlu çileğinin, önceki yıllarda da olduğu gibi bu yıl da Ukrayna, Gürcistan, Rusya ve Irak'a ihraç edilmesi planlanıyor.

300 MİLYONLUK GELİR

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, 10 bin dekarlık alanda çileklerin yetiştiğini belirtti. Çelik, "Hasat mayıs ayında başlar, aralık ayına kadar sürer. Yıllık 35 bin ton çilek hasadı yapılmaktadır. Kilosu 9 TL'ye satılıyor. Burada dekarından 4 ton çilek hasadı yapılıyor. Yıl boyunca getirisi yaklaşık 300 milyon lira" dedi.

4 ÜLKEYE İHRACAT

Çilek ihracatı da yapıldığını bildiren Çelik, "Ukrayna, Gürcistan, Rusya ve Irak'a ihraç edeceğiz. Pazar sorunumuz yok. Bölgemiz tarım açısından rahata ve huzura kavuşmuştur. Bizim çileğimizin aroması tadı çok güzel. Talep çok fazla. Buranın çiftçileri çok şanslı. Bu mahallede bulunan fabrikalarda çalışıyorlar ve aynı zamanda hemen hemen herkes burada çilek üretiyor" ifadelerini kullandı.

ÇİLEK KÖYÜ

Çiftçi Ünal Zengin ise, "Kurşunlu mahallemizde ilk hasadımıza başladık. Türkiye geneline çilek gönderiyoruz. Birkaç ülkeye ihraç ediyoruz. Kurşunlu çileğimizin diğer illerdeki çileklerden farkı, şekli, raf ömrü, aroması ve 8 ay süren hasadıyla ön plandadır. Mayıs ayında başlayan hasadımız, aralık ayına kadar devam etmektedir. Çoluk çocuk tarlalardayız. Mahallemizde ikamet edenlerin yüzde 98 geçim kaynağı çilektir. Çilek bizim sembolümüz. Mahallemiz Türkiye de çilek köyü olarak anılmaktadır" dedi.