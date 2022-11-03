"KOBÄ°'lerimizin insan kaynaÄŸÄ±nÄ± bir sermaye olarak gÃ¶rmesi Ã§ok kÄ±ymetli"

Ä°ZMÄ°R - Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± LÃ¼tfihak Alpkan, "KOBÄ°'lerimizin insan kaynaÄŸÄ±nÄ± bir sermaye unsuru olarak gÃ¶rmesi, ona yatÄ±rÄ±m yapmasÄ± ve elde tutmaya Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± Ã§ok kÄ±ymetli" dedi.



Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ±'nca iÅŸletmelerin daha verimli ve katma deÄŸerli Ã¼retim gerÃ§ekleÅŸtirmelerini, nitelikli iÅŸgÃ¼cÃ¼nÃ¼n istihdam edilmesini desteklemek amacÄ±yla hayata geÃ§irilen 'Ãœretim SÃ¼recine KatÄ±lÄ±m ProgramÄ±'nÄ±n UluslararasÄ± GÃ¶Ã§ Ã–rgÃ¼tÃ¼ (IOM) iÅŸ birliÄŸinde Ä°zmir ayaÄŸÄ± yapÄ±ldÄ±. Programda; Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± LÃ¼tfihak Alpkan, Ä°zmir Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± HÃ¼seyin KarameÅŸe, UluslararasÄ± GÃ¶Ã§ Ã–rgÃ¼tÃ¼ TÃ¼rkiye Misyon Åžefi Gerard Karl Waite, Ä°zmir Ticaret OdasÄ± (Ä°ZTO) YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Emre KÄ±zÄ±lgÃ¼neÅŸler, Ege BÃ¶lgesi Sanayi OdasÄ± (EBSO) YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Metin AkdaÅŸ yer aldÄ±. Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Alpkan, "Bu projede amacÄ±mÄ±z; 3 ay baÅŸvuru yapan 18- 34 yaÅŸ arasÄ± genÃ§lerimizin her tÃ¼rlÃ¼ masrafÄ±nÄ± devletten karÅŸÄ±layarak, daha sonra bunun Ã¼zerine 9 ay da onlarÄ±n iÅŸe devam etmesiyle bir kaynaÅŸma saÄŸlanarak, uzun vadede o iÅŸletmeye katkÄ± saÄŸlamalarÄ± ve iÅŸletmeyi benimsemeleridir. Yeni jenerasyonlarÄ±n daha azimli, Ã§alÄ±ÅŸkan, katma deÄŸerli, yenilikÃ§i, yaratÄ±cÄ±, liyakat ve sadakat sahibi olacaklarÄ±nÄ± Ã¼mit ediyoruz. Ä°ÅŸverenlerimizden de bu elemanlarÄ± kendi sermayelerinin bir parÃ§asÄ±, kendi ailelerinin bir Ã¼yesi olarak gÃ¶rÃ¼p, 9 ay bittikten sonra da Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmaya devam ettirmelerini de Ã¼mit ediyoruz" dedi.



'Ã‡OK DÄ°NAMÄ°K BÄ°R Ä°NSAN KAYNAÄžI YATIRIMINA Ä°HTÄ°YACIMIZ VAR'



GenÃ§lerin iÅŸ aramaya baÅŸladÄ±klarÄ±nda 5 yÄ±l tecrÃ¼be ve 2 yabancÄ± dil beklentisiyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§eken Alpkan, "Ä°ÅŸletmelerin bir kÄ±smÄ± KOBÄ° olduÄŸu iÃ§in planlama, organize etme ve kontrolle ilgili idari sÃ¼reÃ§lerin profesyonelleÅŸmesi konusunda daha Ã¶nlerinde Ã§ok yol var. Adalet, profesyonelleÅŸme ve yazÄ±lÄ± dokÃ¼man ilkesini bir araya getirdiÄŸimizde, saÄŸlÄ±klÄ± bir bÃ¼rokrasi ortaya Ã§Ä±kÄ±yor. Bunlardan bir tanesi eksik olursa; dejenere bir bÃ¼rokrasi ortaya Ã§Ä±kÄ±yor. BÃ¼yÃ¼k iÅŸletmelerdeki sorun belki de sistemlerin eskimesi ve dejenere olmasÄ±. KOBÄ°'lerin bir dinamizmi var; bir giriÅŸimcilik ruhu, bÃ¼yÃ¼me ve istihdam arayÄ±ÅŸÄ± var. Bu da aslÄ±nda kurumsal firmalarÄ± rekabet aÃ§Ä±sÄ±ndan tehdit ediyor. TÃ¼rkiye'de hem iÅŸ hayatÄ±na eleman yetiÅŸtiren kurumlarÄ±mÄ±z hem de elemanlarÄ±mÄ±z aslÄ±nda giriÅŸimci ruhuna sahip. FÄ±rsatlarÄ± deÄŸerlendirerek, bÃ¼yÃ¼me stratejilerini izlemek istiyor. Ã‡ok dinamik bir insan kaynaÄŸÄ± yatÄ±rÄ±mÄ±na ihtiyacÄ±mÄ±z var. Sermaye birikimi problemlerinden ve krediye ulaÅŸÄ±mdaki sorunlardan dolayÄ± KOBÄ°â€™lerimiz insan kaynaÄŸÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ± bazÄ± durumlarda maliyet olarak gÃ¶rÃ¼yoruz. Bu noktada nitelikli iÅŸ gÃ¼cÃ¼ne ulaÅŸma probleminin yanÄ± sÄ±ra o nitelikli iÅŸ gÃ¼cÃ¼nÃ¼ tatmin etme, elde tutma problemleri de ortaya Ã§Ä±kÄ±yor. Bazen tecrÃ¼be kazanan nitelikli elemanÄ±mÄ±z kurumsal bir yere geÃ§mek istiyor" diye konuÅŸtu.



'SADECE FÄ°YAT TEMELLÄ° REKABET BAÅžARI GETÄ°RMEZ'



Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Alpkan, ÅŸÃ¶yle devam etti:



"KOBÄ°'lerimizin insan kaynaÄŸÄ±nÄ± bir sermaye unsuru olarak gÃ¶rmesi, ona yatÄ±rÄ±m yapmasÄ± ve elde tutmaya Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± Ã§ok kÄ±ymetli. ÃœrettiÄŸimiz Ã¼rÃ¼nlerin ve hizmetlerin dÃ¼nya standartlarÄ±yla mÃ¼cadele edebilmesi iÃ§in sadece fiyat temelli bir rekabet bize baÅŸarÄ± getirmez. Lokasyon avantajÄ±nÄ± da katma deÄŸer haline dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rerek, bunun Ã¼zerine kÃ¼ltÃ¼rÃ¼mÃ¼zÃ¼n deÄŸerlerini de ilave ederek, genÃ§liÄŸimizin yaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve dinamizmini de koyarak nitelikli iÅŸ gÃ¼cÃ¼nÃ¼ bir yatÄ±rÄ±m aracÄ± olarak gÃ¶rÃ¼p, buradan hareketle hem birimden hem sÃ¼rÃ¼mden kazanarak ulusal pazarlarda rekabet avantajÄ± kazanmamÄ±z da bir yol. GenÃ§, dinamik nitelikli iÅŸ gÃ¼cÃ¼nÃ¼ firmalara kazandÄ±rÄ±p bunlarÄ± uzun sÃ¼re elde tuttuÄŸumuz takdirde Ã¼rÃ¼nlere ve hizmetlere daha bÃ¼yÃ¼k katkÄ± saÄŸlayacaklarÄ±nÄ± Ã¼mit ediyoruz."



'DÄ°JÄ°TAL PAZARLAMADA ERÄ°ÅžÄ°M Ã–N PLANA Ã‡IKTI'



Projenin Ã¶ncelikle Gaziantep'te baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Alpkan, "Bursa'da devam etti ve Ä°zmir'de de ivmelenerek devam edecek. Ä°malat ve OSB'lerle, 50-150 kiÅŸi arasÄ± bÃ¼yÃ¼klÃ¼kteki kurumlarla sÄ±nÄ±rlÄ± ama bu daha da yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±labilir. GÃ¶Ã§le ilgili kÄ±smÄ± da uluslararasÄ± Ã¶rgÃ¼tlerin saÄŸladÄ±ÄŸÄ± kaynaklarla gerÃ§ekleÅŸtirilecek. 150 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±, 150 yabancÄ± olacak. BÃ¶ylece yabancÄ± iÅŸgÃ¼cÃ¼nÃ¼n kayÄ±t altÄ±na girmesi ve yabancÄ± iÅŸgÃ¼cÃ¼nÃ¼n nitelikli kÄ±smÄ±nÄ±n kayÄ±t altÄ±na girmesi hedeflenmiÅŸ. Sadece asgari Ã¼cretle sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸil; daha yÃ¼ksek Ã¼cretleri de 3 ay boyunca vermek mÃ¼mkÃ¼n olacak. Burada bir iÅŸ baÅŸÄ± eÄŸitim sÃ¶z konusu deÄŸil. Nitelikli olan yerel ve uluslararasÄ± iÅŸ gÃ¼cÃ¼nÃ¼n KOBÄ°â€™lerimize kazandÄ±rÄ±lmasÄ± sÃ¶z konusu. KOBÄ°'ler daha Ã§ok orta bÃ¼yÃ¼klÃ¼kteki iÅŸletmeye denk geliyor. Proje kapsamÄ±nda TÃ¼rkiye'nin nÃ¼fus olarak, ekonomik bÃ¼yÃ¼klÃ¼k olarak Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir ilinde bÃ¶yle bir projenin Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± olacaÄŸÄ±nÄ±, ihracata ve nitelikli iÅŸ gÃ¼cÃ¼ne fayda vereceÄŸini Ã¼mit ediyoruz. Mesleklerin eÅŸleÅŸmesi deÄŸil, iÅŸ verenin aradÄ±ÄŸÄ± niteliklerle iÅŸ gÃ¼cÃ¼nÃ¼n eÅŸleÅŸmesini Ã¶nemsiyoruz. Teknolojilerin yardÄ±mÄ±yla artÄ±k KOBÄ°'ler, bÃ¼yÃ¼k iÅŸletmeler kadar eriÅŸilebilir hale geldi. Dijital pazarlamada 'eriÅŸim' Ã¶n plana Ã§Ä±ktÄ±. EÄŸer arama motorlarÄ±nda ilk sayfada Ã§Ä±kÄ±yorsanÄ±z; kÃ¶ÅŸe baÅŸÄ±nda dÃ¼kkan tutmaya gerek kalmadÄ±. Nitelikli iÅŸ gÃ¼cÃ¼ne dÃ¼nyanÄ±n her yerinde ihtiyaÃ§ var" ifadelerini kullandÄ±.



'Ä°ZMÄ°R'DE Ä°ÅžSÄ°ZLÄ°K ORANI YÃœZDE 14 CÄ°VARINDA'



Ä°ÅžKUR'da 3 ayda bir Ä°l Stant Kurulu'nun toplandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ä°zmir Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± HÃ¼seyin KarameÅŸe de "DÃ¼nya nÃ¼fusunun yÃ¼zde 16'sÄ± genÃ§ kategorisine giriyor. TÃ¼rkiye'deki oran da yÃ¼zde 16. BunlarÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir Ã§oÄŸunluÄŸu eÄŸitim alÄ±yor. Fakat dÃ¼nyada eÄŸitim dÄ±ÅŸÄ±nda olup da iÅŸe girmeyen milyonlarca insan var. DÃ¼nyada, TÃ¼rkiye nÃ¼fusu kadar genÃ§ hiÃ§bir yerde Ã§alÄ±ÅŸmÄ±yor. TÃ¼rkiye'de bu rakam 3,5 milyon civarÄ±. Ä°zmir'de iÅŸsizlik oranÄ± yÃ¼zde 14 civarÄ±nda. Ä°ÅŸsizlerin bÃ¼yÃ¼k bir oranÄ± genÃ§ iÅŸsizler. Ä°zmir'de 270 bin civarÄ±nda iÅŸsiz var. Ä°ÅžKUR'a baÅŸvuru ise 130 bin civarÄ±nda. YaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 40'Ä± kadÄ±nlardan oluÅŸuyor. SektÃ¶rÃ¼n istediÄŸi fakat Ä°zmir'in karÅŸÄ±layamadÄ±ÄŸÄ± bir istihdam var. Ciddi bir eÄŸitim veriyoruz. EÄŸitim Ã§ok kaliteli fakat sektÃ¶rÃ¼n istediÄŸi nitelikler farklÄ±. Bu sorunu gidermek iÃ§in Ä°Åž-KUR ve Milli EÄŸitim ciddi Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±yor" diye konuÅŸtu.



'Ä°ZMÄ°R, EN CANLI EKONOMÄ°K MERKEZE SAHÄ°P OLAN Ä°LLERDEN BÄ°RÄ°'



UluslararasÄ± GÃ¶Ã§ Ã–rgÃ¼tÃ¼ TÃ¼rkiye Misyon Åžefi Gerard Karl Waite, programda Bursa ve Ä°zmir olmak Ã¼zere iki pilot bÃ¶lge seÃ§ildiÄŸini ifade ederek, "TÃ¼rkiye, Ã§ok yÃ¼ksek sayÄ±da gÃ¶Ã§men ve mÃ¼lteciye ev sahipliÄŸi yapmaktadÄ±r. GÃ¶Ã§menlerin iÅŸ gÃ¼cÃ¼nde yer almalarÄ± Ã¶nemli bir rol oynuyor. Ä°zmir, TÃ¼rkiye'deki en canlÄ± ekonomik merkeze sahip illerden biridir. Ä°zmir'de Ã§ok Ã¶nemli endÃ¼stri sektÃ¶rleri var. Ä°zmir, nÃ¼fus aÃ§Ä±sÄ±ndan TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼k Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ ÅŸehri ve TÃ¼rk ekonomisinin bir itici gÃ¼cÃ¼.Â TÃ¼rkiye'nin istihdam ihtiyacÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k olarak bir Ã§alÄ±ÅŸma yapmak bizim iÃ§in deÄŸer taÅŸÄ±yor" dedi.



'KENTÄ°MÄ°Z EKONOMÄ°SÄ°NÄ°N CANLANMASINA BÃœYÃœK KATKI YAPACAK'



Ä°zmir Ticaret OdasÄ± (Ä°ZTO) YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Emre KÄ±zÄ±lgÃ¼neÅŸler, "Projeden faydalanacak sektÃ¶rler olarak seÃ§ilen gÄ±da, makine, metal, kimya ve tekstil sektÃ¶rleri, kentimiz ekonomisinin aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan, istihdam deposu olarak katkÄ± veren ve kentimiz ihracatÄ±nÄ± Ã¼stlenen sektÃ¶rlerin baÅŸÄ±nda geliyor. Bu alanda imalat yapan Ã¼yelerimizin yeni istihdam olanaklarÄ± ile kentimiz ekonomisinin canlanmasÄ±na bÃ¼yÃ¼k katkÄ± yapacaklarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz" diye konuÅŸtu.



Ege BÃ¶lgesi Sanayi OdasÄ± (EBSO) YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Metin AkdaÅŸ da "GÃ¼Ã§lÃ¼ ve sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir Ã¼retim iÃ§inde nitelikli elemana duyan ihtiyaÃ§ ortadadÄ±r. Ä°ÅŸsizlik deÄŸil; mesleksizlik vardÄ±r inancÄ±ndayÄ±z. Ã–zellikle Ä°zmir gibi milli gelire olan katkÄ±sÄ±yla 6'ncÄ± sÄ±rada olan bir ÅŸehir iÃ§in nitelikli eleman ihtiyacÄ± bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±maktadÄ±r. Ã–zellikle son yÄ±llarda gÃ¶Ã§le birlikte nitelikli elemana olan ihtiyaÃ§ artmÄ±ÅŸtÄ±r" ifadelerini kullandÄ±.Â