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Kocaeli otomotiv ihracatında zirveyi bırakmıyor

Otomotiv endüstrisinde geçen ay en fazla ihracat gerçekleştiren il, 889 milyon 344 bin dolarla yine Kocaeli oldu.

04 Nisan 2023 Salı 17:20
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Kocaeli otomotiv ihracatında zirveyi bırakmıyor
İstanbul

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisinin ihracatı, bu yılın mart ayında 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 22,8 artarak 3 milyar 289 milyon 873 bin dolara yükseldi.

Otomotiv endüstrisi, mart ayında en çok ihracat yapan sektörler arasında ilk sırada yer aldı

AA muhabirinin TİM verilerinden derlediği bilgilere göre, Kocaeli otomotiv endüstrisi, geçen ay 889 milyon 344 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Böylece Kocaeli, en fazla otomotiv ihracatı yapan il konumunu sürdürdü.

İstanbul 773 milyon 916 bin dolarla ikinci ve Bursa 661 milyon 517 bin dolarla üçüncü il olarak kayıtlara geçti.

Otomotivin önemli kentlerinden Sakarya, 434 milyon 303 bin dolar ihracatla listenin dördüncü sırasında konumlanırken, Ankara 136 milyon 404 bin dolarla en fazla dış satım yapan beşinci il oldu.

Mart 2022'ye kıyasla Kocaeli'nin otomotiv ihracatı yüzde 22,1, İstanbul'un yüzde 14,6, Bursa'nın yüzde 40,2, Sakarya'nın yüzde 30,1 ve Ankara'nın da yüzde 29,2 arttı.

Almanya zirveyi bırakmıyor

Almanya, Türk otomotiv sanayisinin ihracatında en büyük pazar konumunda olmaya devam etti. Türkiye'den Almanya'ya mart ayında 474 milyon 673 bin dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirildi.

En fazla otomotiv ihracatı yapılan ülkeler sıralamasında Almanya'yı, 434 milyon 469 bin dolarla Fransa, 309 milyon 395 bin dolarla Birleşik Krallık, 294 milyon 19 bin dolarla İtalya ve 241 milyon 54 bin dolarla İspanya izledi.

Türkiye'nin ABD'ye otomotiv ihracatı 87 milyon 814 bin dolar, Rusya Federasyonu'na 77 milyon 954 bin dolar, Ukrayna'ya 19 milyon 602 bin dolar ve Mısır'a da 12 milyon 88 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

Tüm ana pazarlara ihracat arttı

Martta geçen yılın aynı ayına göre otomotiv ihracatı ilk beş içindeki tüm ana pazarlarda arttı.

Almanya'ya otomotiv ihracatı yüzde 17,5 artarken, Fransa'ya yüzde 96,6, Birleşik Krallık'a yüzde 14,6, İtalya'ya yüzde 21,9 ve İspanya'ya yüzde 45,6 artış gösterdi.

ABD'ye ihracat ise söz konusu dönemde yüzde 30,4 geriledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KocaeliOtomotivOtomotivihracatı
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