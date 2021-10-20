Kolaysoft Teknoloji ve PKF İstanbul arasında işbirliği yapıldı

DİNÇER KARACALAR

İnsan Kaynakları (İK) süreçlerini kolaylaştırarak hızlandıran ve işletmelerin İK süreçlerini daha verimli yöneteceği çözümler sunan Kolaysoft Teknoloji AŞ ve ulusal ve uluslararası müşterilerine denetim ve danışmanlık hizmetleri veren PKF İstanbul arasında “insan kaynaklarının dijital dönüşümü” konusunda işbirliği yapıldı.

Kolaysoft Teknoloji Genel Müdürü Kezban Boztürk ve PKF İstanbul Kurucu Ortağı Servet Kaba arasında işbirliği anlaşması imzalandı. İki kurum arasındaki işbirliği kapsamında, KolayPeyk sistemi sayesinde işletmelerdeki insan kaynakları departmanlarının uçtan uca dijital dönüşümünün sağlanması hedefleniyor.

KolayPeyk, dünyaya ilan edilen İK ürünü oldu

Kolaysoft Teknoloji’nin ürünü olan KolayPeyk sistemi, Uluslararası Teknoparklar Birliği (IASP) tarafından pandemi sırasında ve sonrasında iş dünyasının dijital dönüşümüne katkı sağlayacak global bir çözüm olarak 2020 yılında dünyaya ilan edildi. İş kanunları kapsamındaki kayıtları ve belgeleri TÜBİTAK zaman damgası ile resmi evrak olarak dijitalleştiren KolayPeyk sistemi sayesinde, PKF İstanbul firmasının müşterilerinde İK süreçleri dijitalleşirken, aynı zamanda firma içi ve dışı denetim süreçlerinin daha hızlı yapılması planlanıyor.

KolayPeyk, İK’daki resmi evrakların dijital olarak yapılmasını sağlıyor

Dijitalleşmenin iş hayatının her alanında hızla devam ettiğini ifade eden Kolaysoft Teknoloji Genel Müdürü Kezban Boztürk, şunları belirtti:

“Pandemi döneminde, temasın azalması ve uzaktan çalışmanın artmasıyla birlikte, dijitalleşme iş hayatının ve özellikle insan kaynakları departmanlarının vazgeçilmezi oldu. Şirket içindeki tüm resmi evrak alışverişinin dijital olarak yapılmasını sağlayan KolayPeyk platformu, işletmelerin İK süreçlerini yönetmelerinde uçtan uca çözümler sunmaya ve yenilikler eklemeye devam ediyor. PKF İstanbul ile yaptığımız işbirliğinin, hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

PKF İstanbul , ulusal ve uluslararası standartlarda İK’nın e-Dönüşümüne katkı sunacak

İki kurum arasındaki işbirliğini değerlendiren PKF İstanbul İş ve Sosyal Güvenlik Hizmetleri Direktörü E.SGK Denetmeni Mehmet Erciyas, şunları söyledi:

“Global standartlarda hizmet kalitesini öngören PKF İstanbul anlayışı, işiniz nerede olursa olsun, layık olduğunuz ilgi ve ihtiyaç duyduğunuz hizmeti aynı koşullarda güvenilir bir şekilde sunmakta ve danışanlarını desteklemektedir. Bu çerçevede, PKF İstanbul uluslararası ve yerel standartlarda sunduğu insan kaynakları hizmet verimliliğini artırmak ve insan kaynakları alanındaki e-dönüşüme katkı sunmak adına Kolaysoft Teknoloji ile işbirliği yapmıştır. Bu sayede hizmet kalitesini, KolayPeyk’in üstün teknolojisiyle daha da yukarıya taşıyacaktır.” dedi.