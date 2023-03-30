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Kolombiya'da özel bir hava yolu şirketi ülkedeki tüm operasyonlarını durdurdu

Kolombiya'da hava yolu şirketi "Ultra Air" finansal sorunlarını gerekçe göstererek ülkedeki tüm operasyonlarını askıya aldığını duyurdu.

30 Mart 2023 Perşembe 10:38
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Kolombiya'da özel bir hava yolu şirketi ülkedeki tüm operasyonlarını durdurdu

Bogota

Kolombiya'daki diğer havayolu şirketlerine göre daha uygun bilet satmasıyla bilinen Ultra Air, sektörde olumsuz makroekonomik durumlar olduğunu savunarak ülke içi operasyonlarını durdurduğunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, yükselen maliyetlere işaret edilerek, "Yakıt masrafları ve döviz kurundaki artış gibi olumsuz makroekonomik durumlar, hava yolları maliyetlerinde önemli artışa yol açtı." ifadesine yer verildi.

Yaklaşık bir yıldır ülkede faaliyet gösteren şirketin bu süre zarfında 2 milyonu aşkın yolcu taşıdığı, 1200 çalışanının olduğu ve hava yolu pazarının yüzde 8'ini elinde bulundurduğu bilgisi paylaşıldı.

Şili merkezli ABD'li yatırım fonu Indigo Partners tarafından kontrol edilen JetSmart'ın, Ultra Air'i muhtemel satın alma kararından vazgeçmesi üzerine bu kararın alındığı değerlendiriliyor.

Ülkede en son 1 Mart'ta hava yolu şirketi Viva Air, yaşadıkları ekonomik krizi gerekçe göstererek ulusal ve uluslararası farklı noktalardaki operasyonlarını askıya aldığını duyurmuştu.

AA

Son Güncelleme: 30.03.2023 10:53
Anahtar Kelimeler:
KolombiyaEkonomiHava Yolu
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