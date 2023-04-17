KOSGEB, temiz enerji ve temiz teknolojiler konularındaki iş fikirleri için çağrıya çıktı

Ankara

KOSGEB, 11. Kalkınma Planı'nda "Girişimcilik ve KOBİ'ler" başlığı altında girişimcilik kültürünün, teknoloji tabanlı ve yenilikçi girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi için konulan hedefler kapsamında İzmir ve Manisa'da temiz enerji ve temiz teknolojileri odak alan çağrı açtı. Çağrıyla bu alanlara yönelik iş fikirlerini hayata geçirebilecek girişimciler desteklenecek.

İleri Girişimci Destek Programı kapsamında "İzmir ve Manisa-Temiz Enerji ve Temiz Teknoloji Odaklı Girişimciler" başlıklı çağrıya başvurular bugün başladı. Başvurular 5 Mayıs Cuma saat 23.59'a kadar devam edecek.

Çağrıya, İzmir ve Manisa'da temiz enerji ve temiz teknolojiler konularında iş fikirleri olan, 2020 sonrası gerçek kişi statüsünde bir firması bulunmayan, 1987 ve sonrası doğumlu girişimci adayları başvurabilecek. Kadınlarda yaş şartı aranmayacak. Adayların lisans mezunu olması gerekecek.

Girişimciler, KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden başvuru yapabilecek. Başvuruda eksiklik olması halinde eksiklikler sistem üzerinden bildirilecek ve girişimcinin belirtilen süreler dahilinde eksikliklerini gidermesi gerekecek. Tüm bildirimler sistem üzerinden yapılacak. Bildirimlerin takip yükümlülüğü tümüyle başvuru sahibine ait olacak.

Çağrıya başvuru yapılacak iş fikirleri şöyle sıralandı:

- Fotovoltaik güç sistemi teknolojileri

- Güneş kaynaklı ısıl güç sistemi teknolojileri

- Rüzgar türbini teknolojileri

- Yeşil hidrojen üretim ve depolama teknolojileri

- Mavi enerji (deniz üstü teknolojiler, dalga, gelgit ve benzeri) üretim teknolojileri

- Biyokütle elektrik/ısı üretimi teknolojisi

- Biyoyakıt üretim teknolojileri

- Jeotermal elektrik/ısı teknolojileri

- Elektrikli araç teknolojileri

- Enerji depolama teknolojileri

- Dağıtık enerji teknolojileri

- Akıllı şebeke sistemleri

- Enerji yönetimi yazılımları (yapay zeka, blokzincir ve robotik uygulamalar)

- Karbon yakalama, kullanım ve depolama teknolojileri

- Yapılarda ve endüstriyel uygulamalarda temiz enerji sistemi (güneş, rüzgar, biyokütle, jeotermal, hidrojen) entegrasyonuna yönelik teknolojiler

- Tarımsal uygulamalarda temiz enerji uygulamalarına ve optimizasyonuna yönelik teknolojiler

- Hibrit enerji sistemleri uygulamalarına ve optimizasyonuna yönelik teknolojiler

Bu alanlardaki iş fikirlerinin, söz konusu konulardan biri veya birkaçını birlikte içermesi ve iş fikrinin seçilen konular doğrultusunda oluşturulması gerekiyor.

İstihdam da destek kapsamında

KOSGEB, söz konusu alanlarda faaliyet gösterecek 30 girişimciye 1 milyon liraya kadar destek verecek. Girişimci adayları, makine-teçhizat ve yazılım giderleri için 450 bin liraya kadar, sağlayacağı istihdam için 360 bin liraya kadar destek alabilecek. Kira, ofis donanımı giderleri için 140 bin lira üst limitli destek kullanılabilecek. Mentorluk, danışmanlık ve işletme koçluğu kaleminden 30 bin liraya kadar destek alabilecek girişimci adaylarına, işletmelerini kurmaları amacıyla 20 bin liraya kadar kuruluş desteği de verilecek.

KOSGEB, farklı kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürüterek farklı illerde ya da bölgelerde ihtiyaca yönelik daha önce de sektörel çağrılara çıkmıştı. Bu kapsamda Kayseri'de mobilya, İstanbul ve Kocaeli'de mobilite, Ankara'da da savunma sanayisi, tıbbı cihaz, bilişim/dijitalleşme teknolojileri ve finansal teknolojileri odak alan stratejik sektörlere yönelik çıkılan çağrılarda girişimcilere destekler verildi.