Kripto para alım satımında bayilik dönemi başladı

Pundi X, mevcut işletmesine yeni gelir seçenekleri yaratmak veya kendi kripto para alım/satım ofisini kurmak isteyen girişimcilere yönelik tasarladığı bayilik modeliyle Türkiye pazarına girme kararı aldı. Şirket, ilk şubesini İstanbul Sirkeci'de açarken kripto para alım/satım noktalarını İstanbul, Ankara, Bursa, Adana, Antalya ve Kıbrıs başta olmak üzere Türkiye genelindeki tüm şehirlerde 100 noktaya konumlandırmayı hedefliyor.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından yapılan bir araştırmaya göre kripto paralara en yoğun ilginin olduğu ülkeler arasında Türkiye yüzde 16’yla dünyada dördüncü, Avrupa’da ise ilk sırada yer alıyor. XPOS cihazları üzerinden 30 saniyede kripto para alım satım yapma olanağı sunan dünya kripto devi Pundi X, Türkiye pazarına giriş yaptı. İlk aşamada limitli sayıda Pundi X bayiliği vererek büyümeyi hedefleyen şirket, kendi kripto para alım/satım ofisini kurmak ya da işletmesine ek bir gelir kalemi yaratmak isteyen girişimcilerle iş birliği yapacak.

Tüm teknolojik altyapı, kurulum ve pazarlama desteğinin verileceği Pundi X bayileri, kripto para alım/satım işlemlerinde tıpkı döviz büroları gibi hizmet veren fiziki noktalar oluşturacak.

İLK ŞUBE SİRKECİ'DE AÇILDI

Şirketten yapılan açıklamada, ilk Pundi X bayisinin İstanbul Sirkeci’de açıldığı ve önümüzdeki dönemde kurulacak bayi ağının ilk aşamada 100 noktayla sınırlı olacağı belirtildi. Bayilerin dörtte birinin İstanbul’da olması hedeflenirken; Ankara, İzmir, Adana, Antalya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başta olmak üzere Türkiye genelinde yerel yatırımcılara bayilikler verilecek. Kripto para bayisi olmak isteyen girişimciler, Pundi X Türkiye’nin internet sitesini ziyaret ederek, tüm teknolojik altyapının kurulumu ve pazarlama materyallerinin de dahil olduğu 4 bayilik seçeneğinden birini seçerek lansmana özel belirlenen bin 500 dolardan başlayan bayilik seçeneklerinden dilediklerine başvuru yapabilecek.

BAŞVURULAR TOPLANMAYA BAŞLANDI

Konuya ilişkin görüşlerini paylaşan Pundi X Türkiye Resmi Distribütörü OVO Dijital Servisler A.Ş.'nin Genel Müdürü Hakan Akyüz, “Pundi X’in benzersiz teknolojik altyapısını, ülkemizdeki tüketici ve girişimcilerin kullanımına sunmak üzere yaklaşık 1 yıldır yoğun bir şekilde yürüttüğümüz çalışmaların neticesini görmekten son derece mutluyuz. XPOS adı verilen özel POS makineleriyle akıllı kartlarımız XPASS ve dijital cüzdan uygulamamız XWallet kullanılarak 30 saniye içerisinde kripto para alım/satım işlemi tamamlanabiliyor. Pundi X bayilerinde popüler kripto para birimleriyle işlem yapılabiliyor. Bu sayede dünya çapında büyük ilgi gören kripto paralara ilgi duyan fakat henüz yatırım yapmamış olan tüketiciler için benzersiz bir teknolojiyi ülkemize kazandırmış olduk. Öte yandan Pundi X yalnızca bir para alım/satım platformu değil, aynı zamanda bu alanda kendi işini kurmak isteyen girişimciler ya da ek gelir yaratmak isteyen işletmeler için de önemli bir gelir fırsatı sunuyor. İlk etapta sınırlı sayıda verilecek bayilik fırsatları için başvurular toplanmaya başladı” dedi.

YENİ KRİPTO PARA YÖNETMELİĞİNE UYGUN

Pundi X’in Merkez Bankası tarafından 16 Nisan tarihinde yayınlanan kripto paraların ödeme işlemlerinde kullanılmamasına yönelik yönetmelik ile de uyumlu olduğuna da dikkat çeken Akyüz, “Pundi X platformunda hem tüketiciler hem de bayiler gönül rahatlığıyla kripto para alım/satım işlemlerini gerçekleştirebilecek. Üstelik platformda herhangi bir alt işlem limiti de bulunmuyor. Bir başka deyişle herhangi bir Pundi X bayisi ziyaret edilerek 5 lira gibi küçük tutarlarda dahi kripto para alım satım işlemleri yapılabilecek” diye konuştu.

Pundi X HAKKINDA

Blokzincir teknolojisini daha güvenli ve kapsayıcı bir hale getirme hedefiyle 2017 yılında Singapur merkezli olarak kurulan Pundi X, XPOS teknolojisi ile kripto para işlemlerini küçük işletmelere ve tüketicilerin gündelik yaşamlarına indirgiyor. Şirketin, Jakarta, Sao Paulo, Seul, Shenzhen, Taipei ve Tokyo’da merkez ofisleri bulunuyor. Ayrıca 2018 yılında KPMG ve H2 Ventures tarafından En inovatif 50 Finansal Teknoloji girişimi arasında gösterildi.

Gartner tarafından blokzincir teknolojileri alanında gelecek vaat eden şirket ve Singapur Finansal Teknolojiler birliği tarafından En iyi 10 Finansal Teknoloji liderinden biri olarak ifade edildi. Türkiye pazarına OVO Dijital Servisler A.Ş. ile iş ortaklığı kurarak giriş yapmayı tercih eden Pundi X, kripto para alım/satım işlemleri alanında bayilikler vererek büyüyecek.